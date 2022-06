Cártel de Sinaloa no busca control de la CdMx, sólo almacenar droga: García Harfuch

Ciudad de México, 9 de junio (SinEmbargo).– El Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx), Omar García Harfuch, reconoció que la capital es un mercado atractivo para los grupos del narcotráfico como el Cártel de Sinaloa, pero aclaró que no busca un control territorial, sino espacios donde tenga la facilidad de almacenar droga y armas como bodegas o casas de seguridad.

“Ellos [el Cártel de Sinaloa] no están buscando un control territorial de la zona, no están establecidos como una estructura delictiva como tal. Ellos lo que buscan son zonas de confort, bodegas, casas donde puedan pasar desapercibidos, ahí nadie, en los cateos que hizo la fiscalía no vendían droga, no se cometía ahí ningún delito aparente, más que el almacenamiento de cantidades fuertes de droga, y de vehículos con compartimientos secretos, como fueron los otros tres aseguramientos”, aseguró en conferencia de prensa.