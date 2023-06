“Posiblemente es la última vez que vengo como Secretario”, dice Adán desde Chiapas

Ciudad de México, 9 de junio (SinEmbargo).– De visita por el estado de Chiapas y de cara a la Convención Nacional de Morena, Adán Augusto López Hernández adelantó que posiblemente sería su última visita a la entidad como Secretario de Gobernación.

“Este evento estaba programado para el 17, próximo sábado, y hace dos noches, a las 11 de la noche le llamé al Gobernador y le dije: ‘oye Rutilio, pues no voy a poder ir a tu evento porque seguramente el domingo en la noche ya se enterarán’”, mencionó el Secretario a los asistentes, quienes lo interrumpieron con el grito de: “¡Presidente, Presidente!”

Adán Augusto explicó que el Gobernador de Chiapas, Rutilio Cruz Escandón Cadenas, le propuso adelantar el evento para no “quedar mal a los hermanos chiapanecos”.

El aún titular de la Secretaría de Gobernación aseguró que regresará a Chiapas el 27 de agosto, “por que quiero terminar aquí una etapa más de nuestro caminar, hacerlo con ustedes”.

López Hernández recordó que es la tercera ocasión en 45 días que visita el estado y se comprometió a trabajar para consolidar la Cuarta Transformación.

Este domingo se tiene previsto que el Consejo Nacional de Morena —que preside el Gobernador de Sonora, Alfonso Durazo— sesione para proponer el método de selección de la candidatura presidencial, así se establece en el punto tres del orden del día: “reflexión y propuesta para el proceso de selección del Coordinador o coordinadora de los comités de defensa de la cuarta transformación 2024-2030”.

El Canciller Marcelo Ebrard ha expresado en distintas ocasiones sus dudas sobre el proceso de elección de la candidatura presidencial de Morena, tanto que ha presionado al dirigente guinda, Mario Delgado, para que establezca fechas y requerimientos lo más pronto posible, y hasta ha pedido a las y los gobernadores de Morena tener prudencia y “no inclinar la balanza” o convertirse abiertamente en coordinadores de campaña, ante el apoyo de algunos de los mandatarios estatales al resto de las y los aspirantes.

Por ello, este martes el Canciller se adelantó a los demás aspirantes de Morena y lanzó su campaña interna en Morena para ser el candidato presidencial. En un breve mensaje a medios desde el hotel Hilton de la Ciudad de México, Ebrard Casaubón confió en que el próximo domingo se definirán reglas claras.

Otro de los aspirantes de Morena a la candidatura presidencial es el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila. Él anunció el jueves que cerró un ciclo en el Senado de la República para contender por la candidatura presidencial en 2024.

En una declaración a medios, el legislador morenista compartió haberle comunicado al Presidente Andrés Manuel López Obrador el final de su etapa como líder de los senadores del partido oficialista.

Al ser cuestionado sobre el resto de sus compañeros que también participarán en la encuesta interna de Morena para elegir al candidato presidencial, Monreal Ávila afirmó que cualquiera de los aspirantes tienen “un propósito clave que es la unidad”. “Con cualquiera de los compañeros o compañeras va a haber éxito electoral, sin duda”, sostuvo.

En caso de que sea elegida la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el Senador prometió levantar la mano, al igual que lo hará si gana el Secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, o el de Gobernación, Adán Augusto López, porque quiere que ellos tres levanten la mano si él resulta seleccionado.

Luego de tener una breve reunión con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el Senador Ricardo Monreal aseguró que se mantendrá en Morena “hasta la muerte”.

El Presidente López Obrador dijo el jueves que tras la inminente salida del Canciller Marcelo Ebrard Casaubón y de la posible partida de Adán Augusto López Hernández de la Secretaría de Gobernación, quiere que éstos sean los últimos cambios de su Gabinete en lo que resta del sexenio.

“Esto sí lo estoy pensando, estoy pensando, lo que quiero es que con estos cambios, se lleve a cabo un reacomodo ya definitivo. […] Que ya el Gabinete sea el que me va a acompañar en el tiempo que me queda, o sea, un año tres meses, o sea, ya no apostar a que se den otros cambios, sino aprovechar ya para terminar con el equipo que me ayuda”, dijo.