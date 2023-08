FOTO: “Chapo” Guzmán denuncia en carta violaciones a sus derechos humanos en prisión

El exlíder del Cártel de Sinaloa pidió al Juez Brian Cogan tomar acciones para que pueda revisar documentos en español presuntamente retenidos por custodios de la Supermax en Colorado; la información está relacionada a testigos y su sentencia.

Por Jesús García

Los Ángeles, 9 de agosto (LaOpinión).- Escrita con su puño y letra, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera envió una nueva carta al Juez Brian Cogan para quejarse por presuntas violaciones a sus derechos, ya que acusa que los custodios de la Supermax de Colorado no le han entregado documentación escrita en español.

El exlíder del Cártel de Sinaloa afirma que había pedido a su abogada Mariel Colón que le entregara en español la moción 2225 sobre su caso, ya que él no habla español, pero hasta ahora no ha recibido los documentos.

“Me dirijo a usted para manifestarle lo siguiente: el día 20 de junio me visitó mi abogada Mariel Colón y me traía copias relacionadas a la moción 2255 y no le permitieron que las introdujera a la sala de visita, para que yo las leyera, que porque estaban escritas en español, señor Juez”, se quejó “El Chapo”.

Guzmán Loera agregó que ha recibido anteriormente copias en español sobre su situación jurídica, pero estos documentos entregados por Colón a los custodios no le han sido entregados.

“Le dijeron a mi abogada que depositara aquí en la cárcel lo que me traía en español; que ellos me entregarían los documentos y hasta el día de hoy no me los han entregado”, acusó el narcotraficante. “Hace escasos cuatro años llegue a este lugar mi abogada depositó un diccionario y hace alrededor de 2 años que mi abogada me depositó transcripciones de los testigos del juicio y hasta el día de hoy no me han entregado nada”.

“El Chapo” afirma que la decisión de los custodios de la Supermax viola sus derechos humanos, además de criticarlos por actuar “de mala fe”.

“Señor Juez, le pido de favor que ordene a quien corresponda que, por favor, me entreguen dichos documentos y que permitan a mi abogada que pase con documentos en español a visita con respecto a mi situación jurídica”, dijo Guzmán Loera. “Es un derecho del preso; escribo a través de la cárcel y también a través de mi abogada”.

La carta fue traducida al inglés –bajo las reglas del sistema judicial de Estados Unidos– por Rosa Olivera, para que el Juez pueda leerla.

GUZMÁN LOERA QUIERE QUE REDUZCAN SU SENTENCIA

La moción a la que se refiere Guzmán Loera es sobre el Título 28, Sección 2225 del Código de los Estados Unidos con respecto a su sentencia, donde acusa que fue “secuestrado” por fiscales de la Corte del Distrito Este de Nueva York para ser enviado a ese tribunal, cuando su extradición había sido a petición de tribunales en Texas y California.

Los fiscales pidieron al Juez Cogan rechazar dicha petición de Guzmán Loera, quien pedía “dejar sin efecto, anular o corregir su sentencia de conformidad”.

Entre los argumentos de los fiscales es que la petición del narcotraficante “reitera argumentos previamente expuestos” ante la Corte de Distrito Este, incluso en la Corte de Apelaciones para el Segundo Circutio y en la moción previa sobre su sentencia, donde se le señala por “acusaciones infundadas contra” todas las figuras judiciales donde siguió su proceso.

“En su alegato, parece que el demandado alega lo siguiente: (1) el demandado fue secuestrado por los Estados Unidos y no fue extraditado de acuerdo con la Regla de Especialidad; (2) el recibió asistencia letrada ineficaz en el juicio y en la apelación sobre ciertas cuestiones; (3) las Medidas Administrativas Especiales (“SAMS”) impuestas al demandado violaron sus derechos; y (4) el gobierno incurrió en mala conducta con respecto a los servidores en los Países Bajos”, señalaron los fiscales el 21 de julio pasado.

El Juez Brian Cogan deberá decidir sobre la moción de “El Chapo” con respecto a los documentos que debe recibir en prisión y sobre la postura de los fiscales y la sentencia.

Se buscó a la abogada Mariel Colón, pero hasta el momento no ha respondido.

