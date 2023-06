EU saca de lista negra a Cifuentes, quien afirmó que “El Chapo” le dio 100 mdd a EPN

El narcotraficante colombiano dejó de aparecer en el sitio de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros; podría estar bajo el programa de testigos protegidos.

Ciudad de México, 29 de junio (SinEmbargo).- El Gobierno de los Estados Unidos ha eliminado a Alexander Cifuentes Villa, amigo y socio de Joaquín “El Chapo” Guzmán, de su lista negra.

La Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos retiró al narcotraficante colombiano de su lista negra.

Hasta el momento, su paradero es desconocido ya que, luego de que testificara en contra de “El Chapo” Guzmán en su juicio, pudo haberse mantenido como testigo protegido, según reporta el portal Univisión.

Alex Cifuentes Villa colaboró con el líder del Cártel de Sinaloa desde 2007 hasta el 2013. Sin embargo, al momento de su juicio, en 2019, decidió cooperar con el Gobierno de Estados Unidos luego de que fuera detenido en Sinaloa y extraditado a dicho país.

En dicho juicio reiteró sobre un soborno al expresidente Enrique Peña Nieto. El último mes de Gobierno peñista, el vocero Eduardo Sánchez negó las acusaciones argumentando que el capo fue detenido y extraditado.

–¿Guzmán le pagó un soborno de 100 millones de dólares a Peña Nieto?, le preguntó Lichtman durante el juicio.

–Sí, respondió el testigo colombiano.

De acuerdo con Cifuentes Villa, el ex mandatario priista buscó a Guzmán Loera después de las elecciones presidenciales de 2012 para solicitarle 250 millones de dólares a cambio de no detenerlo y con ello no tener que esconderse. Se ajustó a 100 millones de dólares.

El abogado Lichtman también le cuestionó si el Cártel de los Beltrán Leyva, rivales de “El Chapo”, le había entregado dinero al expresidente Felipe Calderón en 2008. Previamente el testigo Cifuentes le había dicho al Gobierno estadounidense que Calderón recibió sobornos de los Beltrán Leyva.

–No recuerdo bien eso –respondió Cifuentes Villa– Por el momento no lo recuerdo.

Cifuentes Villa también fue nombrado como parte de los testigos durante el juicio del exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa.

-Con información de Dulce Olvera