“El Chapo” pide al Juez Cogan nuevo juicio en EU; fue extraditado con trampas, dice

El exlíder del Cártel de Sinaloa manda carta al “honorable Juez Cogan” para que le designe un abogado de oficio; alega haber sido extraditado con trampas.

Por Miguel Ángel Vega

Ciudad de México, 2 de agosto (Ríodoce).- Joaquín Guzmán Loera, quien en su momento fue considerado el capo que más droga traficó a Estados Unidos, presentó una moción a la corte de Brooklyn, Nueva York, el pasado mes de junio argumentando que la forma en que fue extraditado en enero de 2017 violó el tratado de extradición entre ambos países, pues la Fiscalía estadounidense no respetó la decisión de una corte mexicana de sólo trasladarlo a las cortes federales del Distrito Sur de California o del Distrito Oeste de Texas.

En cambio, el capo fue llevado a una corte del Distrito Este de Nueva York, donde enfrentaría 17 cargos, que era un mundo de diferencia entre los cargos que enfrentaría en las cortes de California o de Texas, siendo estas las únicas instancias que el Gobierno de México había autorizado al otorgar la extradición del capo mexicano.

La entonces defensa de Guzmán Loera cuestionó a los fiscales porqué habían llevado a Guzmán Loera a Nueva York, cuando la extradición precisaba que debía estar en una corte federal del sur de California o en su defecto del Oeste de Texas, a lo que los fiscales respondieron que Estados Unidos había hecho una petición especial ante el Gobierno de México, vía diplomática, denominada Regla de Especialidad #17.

De acuerdo a la moción, escrita y presentada por el propio Guzmán Loera, los fiscales nunca presentaron copia de la llamada Regla de Especialidad #17, la cual se hace a través de la Embajada de México a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), para brincar las trabas que pueda haber al momento de una extradición.

“Y no la presentaron porque el documento no existía. Los fiscales nunca presentaron una solicitud ante el gobierno de México de la llamada Regla de Especialidad #17”, argumenta Guzmán Loera en su moción, de la cual Ríodoce obtuvo una copia.

Cuando el Juez Brian Cogan, preguntó a los fiscales por qué no habían presentado los documentos de extradición donde pudiera leerse la orden para llevar a Guzmán Loera a Nueva York, durante la audiencia preliminar del 3 de febrero de 2017, los fiscales entregaron 82 páginas sobre la “supuesta” petición diplomática, y era notorio que algunas de las páginas acababan de ser redactadas.

“Los fiscales estadounidenses, sabiendo que le estaban mintiendo al Juez Cogan y a la defensa, continuaron peleando el caso, afirmando en su moción del 26 de mayo que Guzmán Loera había sido legalmente extraditado al Distrito Este de Nueva York, a través de la Regla de Especialidad #17. Pero era una gran mentira porque los fiscales nunca solicitaron la extradición a través de la Regla de Especialidad, por lo tanto, fue como si me secuestraran”, se lee en el documento firmado por el Chapo.

Un mes y medio más tarde, los fiscales respondieron a los señalamientos de Guzmán Loera: “El imputado reitera argumentos presentados anteriormente ante este Tribunal, y en su moción previa de anulación de sentencia, y afirma acusaciones infundadas contra el gobierno, el Tribunal y el Segundo Circuito. Por las razones discutidas en este documento, la Moción no tiene mérito, y la Corte debe denegarla en su totalidad”.

Según la moción presentada por Breon Peace, el acusado argumenta que no fue extraditado de acuerdo con la Regla de Especialidad, además de haber recibido asistencia letrada ineficaz en el juicio y en la apelación sobre ciertas cuestiones, y que las medidas administrativas especiales impuestas al acusado violaron sus derechos, y finalmente dice que el gobierno incurrió en mala conducta.

Los fiscales añaden en la moción, que los señalamientos de Guzmán Loera carecen de evidencia, pues nunca fue Estados Unidos quien extraditó al capo, sino México, y aclara que los fiscales sí presentaron el documento de la Regla de Especialidad #17 (la “Exención de ROS”), el 14 de febrero de 2017, y que es falso que tal documento haya sido obtenido mediante fraude.

“El demandado no tiene legitimación para argumentar que la Exención de ROS no es válida, de hecho, no puede haber una disputa seria de que el Gobierno de México no emitió válidamente la Exención de ROS de conformidad con su ley y el Tratado de Extradición entre México y los Estados Unidos, esa cuestión no es revisable en los tribunales de los Estados Unidos”, explica el documento.

SOLO CONTRA EL MUNDO

En respuesta a los fiscales, el Chapo envió una nueva moción al Juez Cogan, señalando que no podía objetar las observaciones de los fiscales, porque está solo y no conoce la ley, peor aún, al estar defendiéndose como puede, en su intento por apelar su sentencia, que ni siquiera tiene internet o acceso a ninguna otra herramienta para de ese modo, poder defenderse.

“Honorable Juez Cogan (…) no conozco la ley en Estados Unidos, no cuento en este lugar con una computadora mucho menos con internet y me veo en la necesidad de molestarlo que de favor me nombre un abogado público como los dos abogados que me nombró el 20 de enero de 2017, para que me haga la segunda moción y pueda contestar adecuadamente la moción que presentan los fiscales”, según se lee en un documento escrito de puño y letra por Guzmán Loera.

“Si no tengo un abogado de oficio, no sabré, o, mejor dicho, no podré entender lo que se escriba en la moción. Pues no tengo ninguna educación; sólo llegué hasta el segundo grado de primaria, y sólo aprendí a escribir, pero no sé dónde poner una coma o un punto. Es posible que se haya dado cuenta al leer mi escrito”, dice el Chapo.

Fuentes familiarizadas con el caso, señalaron que si Guzmán Loera, puede de alguna manera demostrar que los fiscales nunca obtuvieron a tiempo el documento diplomático “Regla de Especialidad #17”, el caso puede tener un giro de 360 grados, pues efectivamente, se habrían violado las leyes de extradición, y Estados Unidos lo habría llevado erróneamente a Nueva York.

“Pero sin representación legal, va a ser difícil que eso pase, y estaría destinado a perder su apelación”, dijo un abogado familiarizado con el caso.

