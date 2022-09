¿Quién es Carlos III, el nuevo rey del Reino Unido? ¿Qué tan popular es realmente?

Aunque públicamente ha externado su preocupación por el cambio climático, asistiendo a cumbres y cambiando su rutina personal en pro del planeta, el rey Carlos III es también un personaje controvertido, hecho que ha cuestionado su popularidad ante el pueblo británico y el mundo.

Londres, 9 de septiembre (RFI).- Príncipe de Gales durante 64 años, Carlos III se convierte en rey a la edad de 73 años, después de toda una vida de espera. Una vida que dedicó a la Corona, asistiendo a su madre en innumerables compromisos oficiales. Obra con 420 organizaciones benéficas, entre ellas el Prince’s Trust, que ha ayudado a más de un millón de jóvenes necesitados. Carlos, un príncipe que es a la vez bien y mal conocido por los británicos.

“Hoy la Corona pasa, como lo ha hecho durante más de mil años, a nuestro nuevo monarca, nuestro nuevo jefe de Estado, Su Majestad el Rey Carlos III”, dijo la recién nombrada Primera Ministra, Liz Truss, a quien la reina recibió el martes en el Castillo de Balmoral para pedirle que formara un nuevo Gobierno. Carlos III accede al trono tras 70 años de paciencia, un récord en la historia de la monarquía británica.

Sustituía cada vez más a su madre, Isabel II, con una salud cada vez más deteriorada. En mayo, Carlos pronunció por primera vez el Discurso del Trono en el Parlamento, una de sus funciones constitucionales más importantes.

A statement from His Majesty The King: pic.twitter.com/AnBiyZCher — The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022

FRÁGIL POPULARIDAD

Criado a la fuerza, según los deseos de su padre, Carlos es una especie de encarnación del espíritu británico: ” Never explain, never complain” (nunca explicar, nunca quejarse). No dio explicaciones de sus actos, ni siquiera cuando tuvo que afrontar el naufragio público de su matrimonio con la princesa Diana.

Esto le ha valido una frágil popularidad. En el último recuento, era sólo del 54 por ciento, muy por detrás de su madre, querida por el 80 por ciento de sus súbditos, pero sobre todo de su hijo, Guillermo, con un 78 por ciento.

Siempre impecablemente vestido, con fama de ser muy divertido, Carlos es conocido por su pasión por la arquitectura y la acuarela, que practica como aficionado.

PREOCUPADO POR EL CAMBIO CLIMÁTICO

Se sabe que se preocupa por la ecología desde hace mucho tiempo. Defiende la agricultura orgánica, la medicina alternativa y la producción local. Publica cada año su huella ecológica (tres mil 133 toneladas de CO2 en 2020 frente a cinco mil 070 en 2019), no come mucha carne y tiene un jaguar eléctrico. “Literalmente no tenemos más tiempo”, dijo ante los líderes mundiales en la COP26 de Glasgow en noviembre de 2021.

Va a tener que silenciar sus compromisos para respetar la obligación de neutralidad impuesta a la Corona. Toma las riendas de una institución con un papel disminuido en el mundo, en un momento y una época que suponen un doble desafío.

Estos retos los asumirá junto a Camilla, su amor de toda la vida, con la que finalmente pudo casarse en 2005 y que será la Reina consorte.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE RADIO FRANCIA INTERNACIONAL. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

Radio Francia Internacional https://www.sinembargo.mx/author/radiofranciainternacional