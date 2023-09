La huelga de guionistas en Hollywood cumple más de 4 meses. Pero, ¿cómo inició todo?

Ciudad de México, 9 de septiembre (SinEmbargo).- El pasado 2 de mayo el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA por sus siglas en inglés) se declaró en huelga por los bajos salarios que se pagan en una era en la que las plataformas de streaming ganaron terreno. Hoy, a poco más de cuatro meses, el panorama sigue igual de incierto que cuando inició el parón.

La primera huelga en Hollywood en 15 años, a la que se sumó el Sindicato de Actores (SAG-AFTRA) el 13 de julio, ha cobrado 17 mil empleos, de acuerdo con datos de la Oficina Estadounidense de Estadísticas Laborales (BLS).

En este sentido, la BLS dio a conocer el pasado 1 de septiembre que, dese hace un mes, se registró la pérdida de miles de empleos no sólo en el cine y televisión sino en el resto de la industria del espectáculo, en la que también se contempla a la música, debido a los paros.

“Es el momento más incierto que hemos vivido en los ocho años que llevamos aquí”, declaró la guionista Carolina Munhoz, quien junto a su esposo, Raphael Draccon, se encargó de la adaptación de la serie El Elegido (Netflix) para Brasil, en entrevista para el diario español El País.

Pero, ¿cuáles fueron los factores por los que los guionistas decidieron irse a huelga? La Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP, por sus siglas en inglés) rechazaron negociar, entre otros factores, mejorar los salarios y el pago de residuales, aceptar un mínimo de guionistas para el desarrollo temprano de proyectos, y que se evite el uso de la Inteligencia Artificial (IA) para la creación de historias y diálogos en bruto.

Según explica The Associated Press, las regalías o pagos residuales son un tema central de las huelgas simultáneas de actores y guionistas de Hollywood, pues se destaca que éstas se han reducido al mínimo a medida que la industria ha cambiado con la llegada de las plataformas de streaming.

La agencia de noticias estadounidense explica que las regalías son pagos a largo plazo que se le paga a actores y guionistas cada vez que un programa se transmite en televisión abierta, cable, o bien, cuando alguien adquiere un DVD, Blu-ray o hasta cinta VHS.

Durante los últimos meses, varios guionistas han revelado sus ganancias a partir de los residuales. Tal es el caso de Valentina Garza, conocida por su trabajo en Only Murders in the Building y The Simpsons, quien compartió a través de X, plataforma antes conocida como Twitter, que por dos episodios de Jane the Virgin obtuvo dos cheques, uno por 0.1 y otro por 0.2 centavos.

In case anyone’s wondering why the WGA is on strike, this is my streaming residual check for two episodes of Jane the Virgin. One for .01 another for .02. I think the streamers can do better. #WGAStrike #WGAStrong pic.twitter.com/IQYeLvZGrk

— Valentina Garza (@totalvaligirl) May 4, 2023