El streaming gana la batalla a la TV abierta en EU: su audiencia aumenta 38%

Ciudad de México, 19 de agosto (SinEmbargo).- Las vacaciones de verano registraron un aumento en el consumo del streaming de 38.7 por ciento por encima del 20 por ciento registrado en la televisión tradicional estadounidense, de acuerdo con los datos arrojados por Nielsen, empresa dedicada a la medición de mercados.

Programas como Suits, serie que se emitió entre 2011 y 2019 en el canal de cable USA Network y recientemente adquirida por Netflix y Peacock, y Bluey, de Disney+, acumularon un total de 23 mil millones de minutos de visionado, convirtiéndose así en los programas más vistos durante el mes de julio.

En el artículo, la empresa de medición de datos apunta que la audiencia total de las emisiones en televisión estadounidense descendió un 3.6 por ciento y cerró el mes con un 20 por ciento, lo que, en términos interanuales, representa un nuevo mínimo al haber descendido un 5.4 por ciento.

New 📺: Popular original and acquired content pushed streaming's share of TV to 38.7% in July, with Amazon Prime Video, Netflix and Youtube hitting all-time highs. Find out the story behind the numbers in our latest Gauge report https://t.co/37yCwzqKyd. pic.twitter.com/Z7nOtTXgQw

— Nielsen (@nielsen) August 15, 2023