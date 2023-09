El G20 incorpora a la Unión Africana; busca dar más voz a los países en desarrollo

Al inicio de la cumbre, al menos una quinta parte de los líderes del G20 no estaban en Nueva Delhi. Los presidentes de Rusia y China optaron por no viajar, evitando así complicadas conversaciones cara a cara con sus homólogos estadounidenses y europeos sobre múltiples disputas, siendo la más acuciante la guerra en Ucrania.

Por Adam Schereck y David Rising

Nueva Delhi, 9 de septiembre (AP) — El Grupo de los Veinte, que reúne a las principales economías del mundo, incorporó a la Unión Africana como miembro permanente, dijo el sábado el Primer Ministro de India, Narendra Modi, dando un nuevo impulso a su campaña para dar más voz al llamado Sur Global como anfitrión de la cumbre anual del bloque.

Modi anunció la adhesión durante su discurso inaugural. Las crecientes divisiones globales y la ausencia de actores clave amenazaban con dificultar el consenso sobre los asuntos más espinosos.

Pero el respaldo a la incorporación de la UA fue amplio. El bloque regional es el segundo que se suma al G20 después de la Unión Europea.

La Unión Africana se convierte en miembro permanente del G20 pic.twitter.com/Ls6vTACajT — RT en Español (@ActualidadRT) September 9, 2023

Modi golpeó el mazo en tres ocasiones antes de anunciar la incorporación, que provocó aplausos en la sala. El mandatario indio estrechó la mano al líder rotatorio de la UA, el Presidente Comoras, Azali Assoumani, y le dio un cálido abrazo antes de invitarlo a sentarse a la mesa.

“Invito al representante de la Unión Africana a tomar su lugar como miembro permanente del G20″, afirmó Modi.

Uno de los pilares de la agenda de Modi para la cumbre de este año es dar voz al Sur Global, formado en su mayoría por países en vías de desarrollo, y la incorporación de la UA desde el inicio parece un paso firme en esa dirección.

En su intervención, Modi dijo a los otros líderes que deben hallar “soluciones concretas” a los desafíos generalizados que, según él, se derivan de los “altibajos de la economía global, de la división entre norte y sur, del abismo entre este y oeste” y otras cuestiones como el terrorismo, la ciberseguridad y la sanidad y la seguridad del agua.

El líder indio habló desde detrás de una placa que identificaba a su país no como India sino como “Bharat”, un antiguo nombre en sánscrito defendido por sus partidarios nacionalistas hindúes que su gobierno ha estado promoviendo en el G20.

Con gran parte de la atención mundial centrada en la guerra de Rusia en Ucrania, India quiere dirigir la atención de la cumbre a abordar las necesidades del mundo en vías de desarrollo, aunque parece imposible desvincular muchas de estas cuestiones, como la seguridad alimentaria y energética, del conflicto europeo.

“Amigos, después de la COVID-19, el mundo enfrenta problemas de déficit de confianza”, afirmó Modi. “La guerra ha agravado más aún este déficit de confianza. Si podemos superar la COVID, podemos imponernos también a la desconfianza causada por la guerra”, apuntó sin mencionar a las naciones implicadas.

Al inicio de la cumbre, al menos una quinta parte de los líderes del G20 no estaban en Nueva Delhi. Los presidentes de Rusia y China optaron por no viajar, evitando así complicadas conversaciones cara a cara con sus homólogos estadounidenses y europeos sobre múltiples disputas, siendo la más acuciante la guerra en Ucrania. El Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se ausentó tras dar positivo por coronavirus y el de México, Andrés Manuel López Obrador, decidió no acudir.

⚡️ La Unión Africana se convierte en miembro permanente del G20 Su membresía "fortalecerá al G20 y también fortalecerá la voz del Sur Global", declaró el primer ministro de la India, Narendra Modi. pic.twitter.com/dMb1DHzT4y — RT en Español (@ActualidadRT) September 9, 2023

Una serie de reuniones preparatorias previas a la cumbre no lograron cerrar acuerdos, principalmente por las diferencias en torno a Ucrania. Terminar el fin de semana sin una declaración de este tipo pondría de manifiesto lo tensas que se han vuelto las relaciones y empañaría la imagen que Modi ha querido presentar de India como solucionador de problemas globales.

Un borrador del comunicado final que circulaba entre los diplomáticos y fue obtenida por The Associated Press no hacía mención alguna a la guerra en Ucrania, con un espacio en blanco bajo el epígrafe “Situación geopolítica”. No estuvo claro de inmediato cuándo se había elaborado esa versión.

A su llegada a la capital India, los participantes fueron recibidos por calles sin tráfico, adornadas con flores frescas y con un aparente sinfín de carteles con eslóganes y el rostro de Modi. La seguridad era muy estricta y la mayoría de los reporteros y el público no pudieron acercarse al centro de convenciones donde se celebra la cumbre.

La agenda del G20 incluía cuestiones críticas para los países en vías de desarrollo, como los combustibles alternativos como el hidrógeno, la eficacia de los recursos, la seguridad alimentaria y el desarrollo de un marco común para infraestructura digital pública.