¬RADICALES analizan cómo la Reforma Judicial acentuó la disputa izquierda-derecha

Ciudad de México, 6 de septiembre (SinEmbargo).- La discusión de la Reforma al Poder Judicial ha acentuado la disputa entre la izquierda y la derecha y ha generado que este choque se extienda entre los Poderes de la Unión. El Judicial, al cual se pretende reformar, defiende con uñas y dientes sus intereses y el de las élites, mientras que el Ejecutivo y Legislativo buscan hacer valer las mayorías conseguidas en los congresos para aprobar esta iniciativa.

Álvaro Delgado señaló que esta guerra entre poderes no comenzó con la discusión de la reforma propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, sino desde 2018, cuando el tabasqueño y la izquierda llegaron al poder.

“Los tres Poderes de la Union tienen su autonomía para equilibrar a los otros dos poderes. En un régimen democrático están definidos y respetados los márgenes de autonomía de cada uno de ellos. Hay, sin embargo, un anormalidad, tiene que ver con que con lo que también los mexicanos han manifestado, no solamente en las elecciones del 2 de junio de 2024, sino lo que manifestaron también en las elecciones del 2018, esos mexicanos manifestaron una voluntad de que se democratice todo incluyendo el Poder Judicial de la Federación”.

El periodista mencionó que derivado de esta discusión, la derecha se ha atrincherado en el Poder Judicial, el cual por décadas ha servido a los intereses de los grupos de poder.

“Qué es lo que hemos visto desde el 2018 y estamos viendo en estos días. La resistencia, las cerrazón, la rebeldía y hasta el golpismo de uno de esos poderes del Estado en donde se ha atrincherado la derecha, porque ha sido históricamente su reducto. El Poder Judicial de la Federación, no hay que olvidarlo, ha sido siempre el reducto del conservadurismo mexicano, pero para hablar solamente de la etapa neoliberal es la Suprema Corte de Justicia de la Nación como cabeza del Poder Judicial el que ha legitimado, avalado, todos los despojos que en nuestro país hubo desde Miguel de la Madrid hasta la actualidad y cualquier intento por transformar ese poder, pues se ha encontrado con la resistencia del conservadurismo”, expresó.

Delgado recordó que pese a que Morena y sus aliados lograron aprobar la reforma en la Cámara de Diputados gracias a la mayoría calificada que tienen, en el Senado les falta un voto que podría significar que ésta no avance.

“Estamos en la hipótesis de que esta reforma avance, pero también estamos ante la hipótesis de que esta reforma fracase. Lo que ocurrirá en los próximos días en el Senado tiene que ver con eso, a la coalición oficialista encabezada por Morena le falta un voto, quién le va a dar ese voto o quién se va a ausentar para que los 85 senadores de Morena, del Partido Verde y del Partido del Trabajo logren materializar esta reforma, hay que decirlo de esta manera, si esta reforma no se logra, si esta reforma queda atorada en el Senado pues se pierde una oportunidad histórica para sacudir, para transformar este enclave del conservadurismo, que eso es lo que pretenden y en una de esas ganan”.

En tanto, Héctor Alejandro Quintanar explicó que la división de poderes está pensada para que haya contenciones a los excesos que puedan cometer, pero indicó que en la actualidad la oposición, a través del Poder Judicial, usa este recurso para tratar de detener a sus otras dos partes.

“Creo que detrás de todo esto hay una una idea que vale la pena debatir porque habla de cómo seguimos analizando un nuevo entorno, un nuevo régimen con los términos del viejo régimen. Hoy que nos atañe esta guerra entre poderes a mí me me llama mucho la atención que se asume como una virtud esta oposición persé al Poder Ejecutivo. La división de poderes está pensada para que haya estas contenciones a excesos del poder, a cosas mal hechas del poder de alguno de ellos, a un mal desempeño de algún poder, pero parece que hoy lo que se pondera o lo que se valora es que sea una oposición a las ideas de otro poder y ahí es donde uno debe ser más cauteloso, que haya proyectos distintos, no necesariamente tiene que significar que vas a oponerte, pues es absurdo”.