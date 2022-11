VIDEO FUERTE: Dueño de restaurante agrede a guardia de seguridad en el WTC de la CdMx

El guardia de seguridad fue agredido al interior del edificio ubicado en la colonia Nápoles, mientras alguien grababa la escena. Usuarios en redes sociales reprocharon el actuar del dueño del restaurante giratorio.

Ciudad de México, 9 de noviembre (SinEmbargo).- Un hombre identificado como el dueño del Restaurante Bellini, ubicado en el World Trade Center, en la Ciudad de México, fue exhibido en video agrediendo a un guardia de seguridad.

Los hechos ocurrieron en el edificio de la colonia Nápoles cuando el elemento de seguridad le habría prohibido el acceso a la hija del empresario, quien no quiso identificarse al querer entrar.

Las imágenes que fueron difundidas a través de redes sociales muestran las agresiones físicas y verbales en contra del guardia por parte del dueño del restaurante giratorio.

En la videograbación se ve cómo el hombre le grita en reiteradas ocasiones al elemento de seguridad privada, mientras alguien graba la escena.

Así el trato inhumanos que soportó el Jefe del Servicio por parte del dueño del restaurante Giratorio del WTC, solo porque hacía su trabajo en el filtro de entrada debido a que la hija del empresario no quiso identificarse. ¿Usted Qué Opina? — Anonymous México (@_AnonymousMx) November 9, 2022

“¿Cómo quieres que te hable, hijo de tu puta madre? Si viene un cliente, ¿qué le dices? Me vuelves a hacer una chingadera como esta y a putazos, ¡eh! Ándale, cabrón. Háblale a tu jefe”, le dice el empresario, al mismo tiempo que le reclama por no haber dejado pasar a su hija.

No obstante, el guardia de seguridad le dice que no llamará a su jefe, hecho que hizo enfurecer más al dueño, quien comenzó a golpear y a empujar al hombre. “Oiga, no me toque. ¡No me toque! No le voy a llamar. Jamás le dije que no podía pasar”, reitera el guardia.

“A mí me vas a respetar. Tú me vas a respetar. Le vamos a hablar a tu jefe. Háblale, hijo de tu puta madre. Gato de mierda. No seas idiota”, grita el dueño.

Las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar, mismos que pidieron la intervención de las autoridades y defendieron el trabajo que hacía el guardia.

Otra de jefes abusivos… Hagamos viral a este patán prepotente dueño del restaurante de lujo llamado Bellini, ubicado en el WTC de la CDMX. https://t.co/F11e1l7CKk — Eduardo N Ganiza Lessumo (@LaloNGanizaSumo) November 9, 2022

“Tal cual prepotente por tener dinero creen que tienen derecho de denigrar al trabajador. #Lortuputamadre y su hija hicieron un panchote. Den difusión para que no vayan al restaurante de este prepotente y que pida disculpas públicas. Mario Reyes, gerente del Bellini ni dueño es”, comentó un usuario en Twitter.

“Qué tipo tan ridículo… Tanto dinero y tan poca educación. Así las cosas cuando haces bien tu trabajo”, dijo otro.

“Primero debe respetar las reglas. El tener un restaurante no le da el derecho de maltratar a quien hace su trabajo y todavía tiene el DESCARO de decirle A MÍ ME VAS A RESPETAR cuando el agresor es él… para demandarlo por agresión”, añadió un usuario.

Así el trato prepotente…. Terrible cómo trata a su equipo y pésimo cuando le dice: “gato de mierda”. Y así, muchos. https://t.co/m6neeE4QtK — Lucero Calderón (@tutsirouge) November 9, 2022