Mónica, maestra de inglés desparecida en Ecatepec, es hallada muerta en Tlalpan

La profesora de inglés habría ido a dar clases pero nunca llegó al salón; sus familiares recibieron supuestos mensajes de ella avisando que se dirigía a Hidalgo.

Ciudad de México, 9 de noviembre (SinEmbargo).- Mónica Citlalli Diaz Reséndiz, maestra de inglés reportada como desaparecida desde el pasado 3 de noviembre, en el municipio de Ecatepec, Estado de México, fue encontrada sin vida en la Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó el hallazgo del cuerpo de la joven de 30 años, así como el inicio de una carpeta de investigación por el delito de feminicidio.

Personal de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales, así como detectives de la Policía de Investigación (PDI), adscritos Fiscalía Especializada de Investigación del Delito de Feminicidio, se trasladaron al lugar para el levantamiento del cadáver y recabar indicios que permitan esclarecer el hecho.

Desde el día en que se recibió el reporte, esta Fiscalía activó el Protocolo de Búsqueda Odisea, efectuando tareas coordinadas con autoridades de los tres Órdenes de Gobierno para conocer su paradero, garantizando así su derecho a ser buscada. (2/2) — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) November 7, 2022

Los primeros reportes señalaron que una llamada al número de emergencia 911 alertó a elementos de la Guardia Nacional (GN) para ubicar el cuerpo de la mujer, que ya se encuentra en un anfiteatro de la Alcaldía Tlalpan a fin de practicarle la necropsia de ley y determinar las causas del deceso.

Según la información recabada posterior a su desaparición, Mónica Citlalli salió de su hogar el pasado viernes para dirigirse a su trabajo como profesora de inglés en un Quick Learning del municipio, pero no se presentó.

Algunos testigos señalaron que Mónica Citlalli sí bajó del transporte público, pero nunca entró a las instalaciones donde ella laboraba.

Confirman de manera oficial la muerte de la profesora Mónica Citlalli Díaz Resendiz. En paz 🕊 descanse pic.twitter.com/0TAvSksbDM — Lis Gutiérrez (@Lisethgutierrz) November 9, 2022

Apenas el lunes, la Fiscalía del Estado de México informó que se llevaban a cabo diversas acciones de investigación para la búsqueda de Mónica Citlalli desde el momento en que recibió el reporte de su desaparición, como entrevistas con familiares, amigos y personas cercanas a su círculo social con el propósito de obtener datos de prueba que coadyuvaran a conocer su paradero.

Su madre, Felipa Reséndiz, relató que fue a la escuela dar clases y no entró, por lo que una compañera llamó preguntando por qué no fue a clases, y fue ahí cuando se enteraron de la desaparición de su hija. Mientras su padre, José Juan Díaz, compartió que su hija le habría enviado un mensaje avisando que se iba a Hidalgo, pero al ver el mensaje, sabían que no se trataba de ella y perdieron la comunicación.

Desaparece Maestra de inglés de @QuickLearning en #Ecatepec, #EDOMEX

Mónica Citlalli Diaz Reséndiz, maestra de ingles, salió de su domicilio con rumbo colegio Quick Learning en el municipio de Ecatepec, el pasado 3 de noviembre pero no se presentó pic.twitter.com/NSZnohxKfh — Lauro Galicia Martin (@laurogaliciamar) November 7, 2022

Ante la ausencia de Citlalli, sus familiares acudieron a la Fiscalía General del Estado de México (FGJEM) para levantar una acta de desaparición forzada, sin embargo, su hermana Massiel Olvera Resendiz acusó a las autoridades mexiquenses de ser omisas en la investigación, pues se les ha negado la revisión de cámaras de seguridad que pudieran dar detalles de la última localización de la maestra.