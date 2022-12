Futbol mexicano trabaja con Gobierno en controles económicos y medidas anticorrupción

Ciudad de México, 9 de diciembre (SinEmbargo).– El Subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, dio a conocer esta mañana que, como parte de un trabajo conjunto entre el Gobierno federal, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y la Liga Mx, para erradicar las “malas prácticas” dentro del deporte más popular en el país.

Durante la conferencia de prensa matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario de la SSPC explicó que se está trabajando bajo cinco principales acciones: 1.regulación de agentes de jugadores, 2.convenio vigente de colaboración con la UIF desde 2019, 3.medidas de seguridad en estadios, 4.el inicio del programa “FAN ID” y 5.un protocolo de desigualdad de género, racismo e inclusión.

El Subsecretario precisó que para la regulación de agentes de jugadores en mayo de 2022 la Asamblea de la Liga Mx ordenó el endurecimiento del marco normativo y de su alineación con las disposiciones de la FIFA. En ese sentido, tienen contemplado avanzar de la siguiente manera:

1. Prohibir la representación dual (jugadores y equipos) y transparencia en los contratos de jugadores.

2. Transparentar las relaciones contractuales entre agentes y quien sea su cliente.

3. Proteger los derechos de los menores de edad, involucrando siempre a sus padres.

4. Limitar las comisiones que pagan los jugadores y clubes a intermediarios con base en nuevas reglas de la FIFA, en donde se contempla que sea del 2 al 5 por ciento.

5. Los clubes aceptarán sujetarse a controles económicos de acuerdo a la Ley Anticorrupción.

Para la colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Mejía Berdeja explicó que se hace para contar con la información necesaria para detectar irregularidades y poder ejercer acciones legales con “coadyuvancia de la FMF”. Por ello, se crearon medidas de control económico para los clubes con las que tendrán que presentar sus estados financieros auditados, tendrá que existir un cumplimiento de obligaciones a la autoridad (conocida como opinión de cumplimiento), así como declaraciones anuales.

También deberán tener una justificación de partidas de los presupuestos de los ingresos y egresos de los clubes, así como los reportes de comportamientos legales y fiscales de los socios.

En dichas zonas destinadas para los grupos de animación se prohibirá la entrada de menores de edad.

Mejía Berdeja también comentó que se ha incrementado la seguridad pública municipal y estatal en los estadios en un 41 por ciento, al mismo tiempo que se tiene un intercambio de información con la SSPC para la validación de las empresas de seguridad privada. El funcionario agregó que a mediano plazo se busca que las empresas de seguridad privada esten autorizadas con permisos federales y no solo estatales, para tener un estandar homologado.

Para los puntos cuarto y quinto de recalcó que todos los clubes, sin excepción, implementarán el “FAN ID”, presentado el 17 de noviembre de 2022, como mecanismo identificador único de aficionados del futbol mexicano y sustentó que esta iniciativa ha tenido avances significativos en ocho meses; mientras que en el caso del protocolo contra la desigualdad, Conapred cuenta con un convenio con la FMF y la Liga Mx para trabajar ante la desigualdad de género, racismo e inclusión.

Ante la presentación de estas medidas y del reportaje “El cártel del gol”, del periodista Amir Ibrahim, el Presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que no hay prácticamente investigaciones, porque se tomo la decision de prohibir la condonacion de impuestos y recalcó que en el caso de los clubes, estos tienen que ser rescatados con el ingreso de nuevos inversores.

“Puede ser que se tenga algo de condonación en el Gobierno nuestro, porque no fue desde el principio que se aprobó la reforma constitucional. No hemos llevado, rescatado o condonado impuestos. Tenemos casos especiales como situación de insolvencia con deudas en el SAT, Pemex, CFE, IMSS y no hemos solicitado se paguen todas estas deudas, porque están de por medio las fuentes de trabajo. Pero si piden rescate no lo podemos hacer”, comentó el Jefe del Ejecutivo federal.