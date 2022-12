PVEM admite error en “Plan B”; rechazan que modificaciones beneficien al partido

El Diputado Carlos Puente pidió al Senado que modifique la reforma en materia electoral al señalar que es inconstitucional.

Ciudad de México, 9 de diciembre (SinEmbargo).- El coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la Cámara de Diputados, Carlos Puente Salas, solicitó al Senado de la República que modifique la minuta de reforma en materia electoral, al reconocer que es inconstitucional.

El Diputado Puentes Salas hizo refere al texto que se agregó a la propuesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que se plantea mantener el registro nacional con sólo conservar el registro local, lo cual se inclutó en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

“Este no debió aparecer ahí, por un error; pedimos que lo retiren. Es lo único que encontramos que podría causar ruido. Somos humanos. Es de humanos verificar, y valor civil reconocerlo”, declaró en conferencia de prensa.

El legislador del PVEM rechazó también que Morena haya comprado el voto del PVEM y del PT respecto a las modificaciones que se establecían en la iniciativa que enviaron el 6 de diciembre: “Mienten quienes señalan que se compró al PVEM y al PT. [Son] señalamientos que buscan descalificarnos”.

Entre las modificaciones a las leyes secundarias que se incluyeron en la minuta, está la de facultar a los partidos para transferir votos cuando vayan en coalición, lo cual defendió con el fin de armonizar la legislación.

El secretario de gobernación confirma que sí hubo modificaciones a la iniciativa de Reforma. Asegura que unos de los cambios son inconstitucionales, por eso se van a cambiar pic.twitter.com/dAuKZDARSX — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) December 9, 2022

Defendió que este cambio se debe a que 24 entidades del país contemplan la figura de candidatura común en las leyes locales, por lo que es necesario realizar un convenio e incluirlo en el proyecto. “Es lo que hicimos, escuchamos a los congresos locales y por eso se legisló en consecuencia”, aseveró.

El Plan B electoral de Andrés Manuel López Obrador fue modificado en la Cámara de Diputados en beneficio de dos de los aliados de Morena en el Congreso: los partidos del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista de México (PVEM), para facilitarles la permanencia de su registro y por lo tanto el poder recibir recursos públicos, una situación que llevó al Presidente a decir que estos puntos no fueron propuestos por él y podrían ser quitados de la reforma legal.

“Vamos a que mañana el Secretario de Gobernación [Adán Augusto López Hernández] venga y nos explique […] habría que verlo mañana para que no haya distorsiones y se analice bien porque hay mucha manipulación, mucha, entonces mejor que venga aquí [el Secretario de Gobernación] y que informe”, comentó esta mañana el Presidente López Obrador en su conferencia mañanera, a la par que advirtió: “si fuese grave yo mismo plantearía que se quite”.

La madrugada del miércoles, Morena junto al PT y el PVEM aprobaron el Plan B electoral el cual ​​busca retirar privilegios a la llamada “élite dorada” del Instituto Nacional Electoral (INE) al eliminar sus fideicomisos y crear una estructura más ligera con los cuales “se espera generar un ahorro de alrededor de tres mil 605 millones 624 mil 298 pesos”.

No obstante, a la iniciativa presidencial se le hicieron cambios que favorecen al PT y al Partido Verde —una fuerza política que siempre se ha aliado con el poder en turno— para que sea más fácil conservar su registro y por lo tanto las prerrogativas que reciben, así como la posibilidad de guardar estos recursos públicos para otros procesos electorales.

Uno de estos cambios fue el hecho al Artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe), el cual señala ahora que “los partidos deberán celebrar un convenio de distribución de los votos” que logren bajo la figura de Candidatura Común, cuando en la propuesta inicial se señalaba que “en ningún caso se podrá transferir o distribuir votación mediante convenio de coalición”.

También el Artículo 15 de la misma legislación fue cambiado, cuando en la propuesta original no se preveían modificaciones. La minuta —que ya está en manos del Senado— contempla ahora una fórmula que ayudará a los partidos pequeños, como el PT y el PVEM, a mantener su registro, según la cual se entiende por votación válida emitida “el resultado que se obtenga de restar a la suma de todos los votos depositados en las urnas, los votos nulos, los votos a candidaturas no registrados y los votos correspondientes a las candidaturas independientes, así como aquellos Partidos Políticos que no hayan obtenido el tres por ciento de la votación”.

– Con información de Obed Rosas