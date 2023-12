Maru Campos debe gobernar, ¡para eso la eligieron!

El pasado martes 5 de diciembre la mayoría PRIANISTA del congreso del estado aprobó la creación de la Oficina de la Gubernatura del Estado como parte de la Administración Publica Centralizada, con un presupuesto de 336 mil millones de pesos.

El titular de la Oficina de la Gubernatura planificará y priorizará los asuntos estratégicos del Gobierno, dará seguimiento a los acuerdos de la Gobernadora, siendo el enlace entre ella y las secretarias del gabinete, a quienes dirigirá para que cumplan con el plan estatal de desarrollo, y, además, se hará cargo de los asesores y representantes del Gobierno del Estado en ciudades importantes y en el extranjero. Las facultades especificas que se le dan son todas las facultades de la Gobernadora, a nivel incluso de detalle que convierte a las secretarias de Gobierno en sus subordinados.

Maru Campos olvida que los chihuahuenses, a través del sufragio, la eligieron como Gobernadora del Estado en un desafortunado momento, porque tenían la esperanza de que mejorarían su calidad de vida y el rumbo de Chihuahua, algo en lo cual nos ha quedado a deber mucho.

Ella, al momento en que tomó protesta, aceptó y juró cumplir la ley y la misma la obliga a cumplir todas sus obligaciones ejerciendo todas sus facultades y respetando sus limitaciones, en el ejercicio de su trabajo, para eso fue contratada por los chihuahuenses.

Ahora, como muestra de su incapacidad para dar resultados positivos, los PRIANISTAS le aprobaron una oficina que se encargue de hacer su trabajo, esto no se puede permitir, la oficina de gubernatura es la oficina de la Gobernadora, el trabajo de la Gobernadora tiene que hacerlo ella, por eso fue elegida democráticamente.

Los chihuahuenses debemos ser firmes, exigir resultados, y como ciudadanía también debemos recordarles a nuestros gobernantes para qué los elegimos, que no se crean herederos del poder, son nuestros empleados.

Si la Gobernadora no se cree capaz de desarrollar todo el trabajo que implica dirigir a Chihuahua, que renuncie o que pida por lo menos licencia unos seis meses para descansar. Los diputados de Morena respetaremos que el Gobernador interino sea panista, no como los PRIANISTAS en Monterrey.

Si la Gobernadora prometió guardar la ley tiene que aceptar las responsabilidades implícitas y no puede dividir su trabajo porque son obligaciones personalísimas, no transferibles, vivimos en una República, no en una monarquía.

Al aceptar la mayoría PRIANISTA que exista la oficina de la gubernatura ha creado un poder paralelo a los secretarios de Gobierno con un presupuesto enorme. El dinero público no se puede malgastar, si ella necesita un ayudante personal que le pague de su sueldo, la estructura burocrática del Gobierno del Estado esta sobrecargada y hay miles de burócratas que por Ley llevan a la practica el trabajo de Gobierno, y ahora han creado una oficina donde incluso con muy poca imaginación la bautizan como la oficina de la Gubernatura, olvidando que esta ya es la oficina que ocupa María Eugenia Campos Galván.

El estado de Chihuahua tiene enormes tareas que deben cumplirse y que no se avanza en ellas porque hay una especie de descuido institucional, la Gobernadora disfruta de periodos vacacionales de 21 días sin necesidad de solicitar permiso del Congreso del estado, no podemos olvidar los casos de violencia contra las mujeres, una tarea pendiente, lastimosa para las madres de las víctimas, los homicidios entre diferentes grupos delictivos, la falta de desarrollo de infraestructura, Esos son sólo algunos de los apuntes pendientes, es absurdo que la mayoría PRIANISTA del Congreso local haya aceptado la creación de una oficina de la gubernatura a cargo de alguien que no fue electo mientras ella se dedica a hacer tal vez negocios o viajes de placer.

Y no conforme, la mayoría PRIANISTA también le autorizo a establecer oficinas en el extranjero para promover a Chihuahua entre los inversionistas trasnacionales, una promoción que se viene haciendo entre ellos mismos desde hace 50 años que se implanto el modelo maquilador primero en Ciudad Juárez Chihuahua, antes que en cualquier otro lugar de la República.

Gustavo De la Rosa https://www.sinembargo.mx/author/delarosa Es director del Despacho Obrero y Derechos Humanos desde 1974 y profesor investigador en educacion, de la UACJ en Ciudad Juárez.