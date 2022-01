Últimos 7 años, incluido 2021, los más cálidos desde que hay registros: Copernicus

Madrid, 10 ene (EFE).- Los últimos siete años, incluido el 2021, han sido los más cálidos desde que a nivel global se empezaron a registrar las temperaturas anuales en 1850, según los datos que ha hecho públicos este lunes Copernicus, el Servicio de Cambio Climático de la Unión Europea.

Las medidas adoptadas por los países para contener la expansión del coronavirus en 2020 y 2021 lograron rebajar ligeramente (cerca de un 5.5 por ciento) las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el calentamiento global, pero, aun así, “el grueso de las emisiones sigue en el nivel alto que tenía en 2018 o 2019”, ha lamentado en rueda de prensa el director de Copernicus, Vincent-Henri Peuch.

