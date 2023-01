Otro funcionario ligado a las escuchas del Gobierno de Mancera es detenido; van siete

La red de espionaje, pagada con dinero público, conformada por nueve exfuncionarios, de los cuales ahora siete están detenidos, operó durante el sexenio de Miguel Ángel Mancera para espiar a políticos y servidores públicos de alto nivel como Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y muchos más.

Ciudad de México, 10 de enero (SinEmbargo).– La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) dio a conocer que detectives de la Policía de Investigación (PDI) cumplimentaron una orden de aprehensión contra de Jorge “N”, por su probable participación en el delito de asociación delictuosa ligado al seguimiento activo de personajes de la política y periodistas durante el Gobierno de Miguel Ángel Mancera en la capital del país.

Por medio de una tarjeta informativa, la Fiscalía detalló que los investigadores ubicaron al hombre en calles de la Alcaldía Álvaro Obregón. Los agentes de la PDI ejecutaron la orden de aprehensión y lo trasladaron al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, para ponerlo a disposición de un Juez y que se determine su situación.

“Agentes de la @PDI_FGJCMDX cumplimentaron una orden de aprehensión contra un hombre al que se relaciona con el seguimiento activo de personajes de la política y periodistas, de lo que se desprende que probablemente formaba parte de una asociación delictuosa”, se lee en el tuit de la FGJ.

“De acuerdo con la indagatoria de la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, varias personas, entre ellas el aprehendido, posiblemente participaron activamente en escuchas telefónicas, intervención de mensajes y correos electrónicos, en el seguimiento activo de personajes de la política y periodistas, de lo que se desprende que probablemente formaban parte de una asociación delictuosa”, detalló la FGJ en la tarjeta de información.

Agentes de la @PDI_FGJCMDX cumplimentaron una orden de aprehensión contra un hombre al que se relaciona con el seguimiento activo de personajes de la política y periodistas, de lo que se desprende que probablemente formaba parte de una asociación delictuosa. pic.twitter.com/qu3uiFX2e5 — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) January 11, 2023

Al 7 de enero de este 2023, al menos cinco exfuncionarios capitalinos que tenían altos cargos en el Gobierno de Miguel Ángel Mancera Espinosa (2012-2018) han sido detenidos por su presunta participación en el llamado “Caso Sterling”, una red que espiaba a políticos como el Presidente Andrés Manuel López Obrador, la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo y el Canciller Marcelo Ebrard Casaubón.

Las autoridades capitalinas dijeron a SinEmbargo que esta red de espionaje, que se le conoce como “Caso Sterling” debido a que las oficinas desde donde se espiaban a funcionarios y políticos se ubicaban en el número 15 de la calle Manuel Márquez Sterling, en la colonia Centro, podría “escalar a niveles más altos”.

“Les puedo decir con toda claridad que es algo que podrá escalar, que podrá llegar a otros niveles por el nivel de información que tenemos, pero habrá que tener los elementos suficientes y esto forma parte de la estrategia jurídica que estamos construyendo. La investigación continúa, tengamos un poco de paciencia y probablemente a lo largo de estos próximos meses podamos tener información más precisa de a quiénes pudimos demostrar que estaba en otro nivel de decisión e información sobre este caso”, indicó Ulises Lara, Vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa de Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo al Aire.

Ulises Lara detalló que luego de realizar las primeras pesquisas, la Fiscalía constató que la red de espionaje contaba con una gran cantidad de grabaciones de personajes de diversos ámbitos que habían sido escuchados durante reuniones, fiestas y actividades diarias.

El Vocero de la Fiscalía indicó que dicha red no solo escuchaba las conversaciones de sus adversarios políticos, también a los propios integrantes de su grupo de gobierno.

“Han aparecido algunas anécdotas porque no solamente escuchaban a los adversarios, sino también a los de sus propio grupo de gobierno y pues esto habla un poco de lo que pasaba por la cabeza de quienes diseñaron, orquestaron, promovieron este tipo de trabajos”, explicó.

Previo a la detención de este martes, las otras dos detenciones más recientes fueron las de Gustavo “N”, quien se desempeñó como Coordinador General de Políticas, Administración de Planeación y Organización de la entonces Procuraduría General de Justicia, y Arturo “N”, quien ocupó el cargo de subdirector del área de la Secretaría de Gobierno.

Resultado de las diligencias realizadas por la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos, se obtuvieron datos de prueba que establecen que Gustavo “N” y Arturo “N” posiblemente tuvieron participación activa en escuchas telefónicas, intervención de telefonía celular, así como de mensajes y correos electrónicos para el seguimiento activo de personajes políticos de oposición, así como periodistas.

EL MODUS OPERANDI DESDE STERLING

El 28 de enero de 2013, el entonces Secretario de Gobierno, Héctor Serrano, giró el oficio SG/1817/13 al Contralor General del Distrito Federal de ese tiempo, Hiram Almeida Estrada, para modificar la estructura orgánica de su dependencia y crear un área con nueve plazas, que estaría a cargo directamente de él, según la estructura orgánica.

Así fue que se conformó la Dirección Ejecutiva de Estudios Estratégicos, cuyo cargo se encontraban las direcciones de Instrumentación de Políticas y de Tecnologías de la Información; las subdirecciones de Análisis y proyectos, de Instrumentación y de Desarrollo tecnológico, y las Jefaturas de Unidad Departamental de Redes sociales, de Recolección de Evidencia Digital y de Seguimiento técnico.

En la Dirección Ejecutiva de Estudios Estratégicos, además del titular operaron desde distintos puestos cuatro hombres y cuatro mujeres y se asignaron una camioneta pick up, cuatro automóviles TIIDA y cuatro motocicletas Yamaha, según la información proporcionada por fuetes cercanas a la investigación.

En el edificio de tres pisos, ubicado en la calle Manuel Márquez Sterling, a esta área se le asignó el segundo nivel; en el resto operaba personal de la entonces Procuraduría General de Justicia de la capital, pero todos se encontraban interrelacionados para actuar.

La Dirección Ejecutiva de Estudios Estratégicos operó con el equipo más avanzado de inteligencia que era proporcionado por el Gobierno capitalino a cargo de Mancera, actual Senador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

“Equipo tecnológico GI2, considerado como ‘la maleta táctica activa más avanzada en el mercado de inteligencia y operaciones’, usada para intervenir celulares, manipular contenidos y activar de forma remota diferentes aplicaciones, así como equipo telefónico y de cómputo suficiente”, refirieron fuentes de la Fiscalía capitalina y del Gobierno central a SinEmbargo en el año 2020 cuando se relevó el espionaje.

De esta manera, Gustavo Alberto Caballero Torres, quien fue detenido esta semana y que es ingeniero en computación por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), maestro en seguridad de tecnologías de la información por la UNITEC y especialista en seguridad informática por parte de la Universidad de Salamanca, España, se convirtió en los ojos espías del entonces Jefe de Gobierno y de Raúl Peralta, quien fuera director de la PDI.

-Con información de Guadalupe Fuentes