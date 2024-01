“Alito” agandalla a Marko: se rompe Va por México-Coahuila. El PAN allá se irá solo

El PRI, PRD y el partido local Unidad Democrática de Coahuila (UDC) irán juntos en las elecciones de este año que renuevan las 38 alcaldías del estado.

Ciudad de México, 10 de enero (SinEmbargo).- La alianza entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN) se rompió en Coahuila, ya que el blanquiazul no entró en el registro de coaliciones para el proceso electoral local del estado, como sí lo hizo el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Unidad Democrática de Coahuila (UDC), luego de los reclamos de ayer de Marko Cortés, dirigente nacional panista, en contra del Gobernador priista Manolo Jiménez.

Las dirigencias estatales del PRI, PRD y UDC acudieron ayer al Instituto Electoral de Coahuila (IEC) para solicitar el registro de la “Alianza Ciudadana por la Seguridad” para participar conjuntamente en el próximo proceso electoral de 2024, donde se renuevan las 38 alcaldías de la entidad.

Carlos Robles Loustaunau, líder estatal del PRI, acompañado por la dirigente en Coahuila del PRD, Mary Telma Guajardo, y por Lenin Pérez Rivera, presidente de la UDC, presentaron la documentación ante el IEC, con la que quedó formalmente registrada la alianza con miras al proceso electoral local del presente año.

¡Actualización! Aunque estuvo presente la dirigencia estatal del PAN no aparece su firma. Ya venció el plazo y estaremos vigilantes que no se haga una cochinada para mantener la alianza a pesar de no cumplir con los requisitos.@IEC_Coahuila #Coahuila pic.twitter.com/1eRt8BxPUe — Diego del Bosque (@DiegodelBosqueV) January 10, 2024

Por su parte, Elisa Maldonado, dirigente estatal del PAN, estuvo presente en el IEC, aunque al no concretar las negociaciones con el tricolor. El partido blanquiazul no fue incluido finalmente en la coalición, por lo que competirá en solitario.

“El objetivo es impulsar a las y los futuros 38 alcaldes que harán equipo con el Gobernador Manolo Jiménez para que Coahuila vaya para adelante en seguridad, desarrollo económico, salud y mejorar la calidad de vida de las familias coahuilenses”, expresaron los líderes partidistas de la alianza.

“Esta es la primera vez en la historia que PRI, PRD y UDC conforman una alianza en la entidad; a pesar de que en procesos electorales anteriores se enfrentaron en las urnas, en esta ocasión dejaron de lado sus diferencias para hacer de Coahuila su único partido político”, dijeron.

Es una verdadera pena que el recién entrado gobernador @manolojim mienta con tal facilidad; quien miente e incumple en lo poco, miente e incumple en lo mucho. El acuerdo político firmado por el hoy gobernador no está vinculado al porcentaje obtenido en el resultado electoral.… pic.twitter.com/RQT42THc3u — Marko Cortés (@MarkoCortes) January 9, 2024

“En Coahuila sabemos que hay muchos panistas que sí están comprometidos con nuestro estado y que se encuentran alejados de mezquinos intereses. A las y los militantes de ese partido, les expresamos que las puertas de nuestra alianza se encuentran abiertas para recibirles y enriquecer con su experiencia, ímpetu y propuestas, este gran movimiento que nació para el bien de Coahuila”, declararon.

Por otro lado, Xóchitl Gálvez Ruiz, precandidata única del Frente Amplio por México -que conjunta PRI, PAN y PRD-, publicó ayer en sus redes sociales que los acuerdos en política “deben ser sólo para servir a la gente y nunca para servir a intereses personales”.

“Estoy convencida que se puede hacer política de manera diferente, ciudadana, transparente, honesta y valiente”, añadió.

Los acuerdos en política deben ser solo para servir a la gente y nunca para servir a intereses personales. Estoy convencida que se puede hacer política de manera diferente, ciudadana, transparente, honesta y valiente. #MerecemosMás #MéxicoXingón — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) January 10, 2024

Ayer, el dirigente panista Marko Cortés Mendoza desnudó en su reclamo por posiciones en Coahuila cómo negoció con el PRI y su líder Alejandro Moreno Cárdenas espacios dentro del Poder Judicial, notarías e incluso designaciones en órganos autónomos.

Al reclamar al Gobernador Manolo Jiménez Salinas el supuesto incumplimiento de acuerdos en la designación de candidaturas en Coahuila, entidad que el priismo logró retener gracias a la alianza Va por México, Cortés Mendoza mostró un documento firmado por él y “Alito”, como se conoce al dirigente del PRI.

En el papel se revela que dentro de las negociaciones entre el PAN y PRI se pusieron sobre la mesa el 20 por ciento de los registros civiles y oficinas de recaudación, el 20 por ciento de las direcciones de los planteles educativos y universidades, seis notarías y la “ratificación de Bernardo como Magistrado”, presumiblemente el Magistrado del Tribunal de Conciliación y Arbitraje Bernardo González Morales, quien entre 2014 y 2019 fue presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional.

Marko Cortés acusó al Gobernador priista de mentir y de no respetar los acuerdos partidistas a los que se llegaron en 2023 de cara a la elección gubernamental. Por su parte, Manolo Jiménez sostuvo que el panismo no puede exigir más posiciones cuando no alcanzó el 20 por ciento de la votación que se había acordado.

El dirigente panista Marko Cortés negó que el acuerdo se diera en esos términos e indicó que “en honor a la verdad y transparencia, generando convicción plena y habiendo informado a la dirigencia nacional del PRI que lo haríamos ante cualquier incumplimiento, anexamos el acuerdo firmado por Manolo Jiménez, en el cual no se habla en ninguna parte de algún porcentaje de votación”.

Ayer, el PAN aseguró en un comunicado de prensa que Jiménez Salinas se comprometió a incluir a militantes panistas, tanto en el Gobierno como en las candidaturas a puestos de elección popular en el 2024, un acuerdo que señalaron ahora desconoce.

No es la primera vez que el PAN acusa al PRI por el incumplimiento de acuerdos en el seno de la alianza que ambas fuerzas políticas integraron para hacer frente a Morena. En septiembre pasado, el partido blanquiazul “congeló” su coalición con el priismo luego de que el tricolor impulsará una reforma en el Congreso para mantener a las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad hasta 2028, una medida que contó con el respaldo de Morena.