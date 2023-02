Fiscales no hicieron su trabajo con García Luna. No habrá justicia: Guadalupe Correa

Guadalupe Correa-Cabrera recordó que este tipo de investigaciones y juicios como el de Genaro García Luna no se hacen de la noche a la mañana, lo que genera cuestionamientos respecto al sobre el verdadero objetivo del procedimiento en su contra, el cual ha estado marcado de señalamientos hacia los Fiscales por deficiencias en el proceso.

Ciudad de México, 10 de febrero (SinEmbargo).- Los Fiscales federales que encabezan el juicio contra Genaro García Luna, por corrupción y supuestos nexos con cárteles de la droga en México, no han realizado un buen trabajo hasta el momento pues tuvieron el tiempo necesario para reunir un mayor número de pruebas y testigos para inculpar al exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), afirmó Guadalupe Correa-Cabrera especialista en seguridad y profesora investigadora de la Universidad de George Mason.

En entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa de Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, la académica indicó que existe mucha desinformación sobre cuáles fueron los motivos por los que el juicio será más corto de lo previsto y del porqué los Fiscales sólo se han enfocado en presentar pruebas de corrupción relacionadas con México y han dejado de lado a Estados Unidos.

“Estamos partiendo de falta de información no sabemos por qué este juicio se acortó, no tenemos una idea. Este juicio se pospuso en varias ocasiones porque supuestamente la Fiscalía tenía una serie de pruebas, en un momento hasta se decía que tenía un millón de hojas que tenían que tenían acomodar de tantas evidencias. En otra ocasión, había alrededor de 5 mil grabaciones, ¿dónde están estas grabaciones? Yo creo que volviendo a la pregunta del papel de las fiscales estadounidenses, ¿por qué no hicieron bien su trabajo?”.

Guadalupe Correa-Cabrera cuestionó los motivos por los que no se han presentado todas las pruebas de las que hablaron los fiscales en primera instancia y no descartó la posibilidad de que sea para “proteger” a funcionarios de los Estados Unidos.

“¿Por qué solamente están presentando un pequeño número de testimonios de personajes que presentan una idea que solamente compete a México y a su supuesta corrupción a los más altos niveles y nada de Estados Unidos? Probablemente si continuamos tratando o si la defensa continúa tratando de tener más información, probablemente no solamente miembros de las agencias estadounidenses de seguridad como la DEA o el FBI sino también políticos de alto nivel en los Estados Unidos, eso es una posibilidad por qué si tantas pruebas retrasaron el juicio, estas pruebas no se han presentado esto me llama mucho la atención y claro que nos da a pensar que algo tiene que ver con esto”.

La especialista en seguridad recordó que este tipo de investigaciones y juicios no se hacen de la noche a la mañana, lo que genera cuestionamientos respecto al verdadero objetivo del juicio en contra de Genaro García Luna, el cual ha estado marcado de señalamientos hacia los Fiscales por deficiencias en el proceso.

“Este tipo de investigaciones y este tipo de juicios no se hacen de la noche a la mañana y tampoco puedo entender estas historias de los políticos estadounidenses que se dieron cuenta años después de que esto estaba sucediendo. Esto es algo que realmente nos hace levantar la ceja, nos hace cuestionar, no solamente el objetivo de este juicio, el papel de las agencias, sino todo un andamiaje, todo un sistema que no hace justicia, que tiene ciertos objetivos y que protege a los propios políticos estadounidenses, porque nadie puede pensar que los mexicanos sean los únicos malos”.

El pasado miércoles 8 de febrero, la Fiscalía dio un inesperado giro al juicio de Genaro García Luna al anunciar que llamaría a su último testigo la próxima semana. La decisión generó una serie de cuestionamientos hacía los fiscales pues se tenía previsto que los interrogatorios se extendieran por seis semanas. Además, se dio a conocer que el exsecretario de Seguridad Pública podría rendir testimonio pero dependerá de las evidencias que se presenten en la etapa final, reconoció su esposa Linda Cristina Pereyra.

Los fiscales federales señalaron que tienen un “testigo importante” cuyo traslado ha sido complicado, pero no se dieron detalles, además de que describirán evidencia hallada en la computadora y otros dispositivos de García Luna.

Correa-Cabrera recordó que el narcotráfico no es un problema exclusivo de México, también concierne a Estados Unidos, que es el principal mercado y el mayor consumidor de drogas en todo el mundo. Por ende, dijo, se debe poner especial atención en las autoridades y agencias federales norteamericanas para saber qué ocurre con los narcóticos una vez que cruzan la frontera.

“Estamos hablando de un negocio transnacional, estamos hablando de tráfico de drogas que cruza la frontera por qué nadie pregunta en estos juicios cuando llega una vez y cruza la frontera, ¿cómo se distribuye, cuál es el papel de la autoridad estadounidense a todos niveles, no solamente a nivel federal no solamente la DEA, el FBI, el departamento este el Departamento de Seguridad Nacional, las oficinas de los Sheriffs en los diferentes en los diferentes condados qué pasa con las autoridades a nivel federal estatal local de los Estados Unidos?esto no se escucha nunca en este tipo de juicios”.

Ante la posibilidad de que Genaro García Luna sea declarado inocente, Guadalupe Correa dijo que en caso de que esto ocurra “sería una vergüenza para la Fiscalía y el trabajo que han presentado”, pues recalcó, contó con el tiempo suficiente para reunir pruebas y testigos suficientes.

“Yo me imagino que no (queda libre) porque esto sería como una vergüenza para la Fiscalía, que bueno, es una vergüenza el trabajo que han presentado, los testigos que han presentado, la falta de elementos para para apoyar estos testimonios, o sea, realmente es posible por el caso que está muy endeble […] Creo que esto también refleja la falta de respeto que se tiene al latinoamericano, al mexicano, es algo impresionante, tantos años para tener más un poquito más de una decena de testigos y entonces el juicio se acorta y se termina ¿esto es lo único que se pudo conseguir en todo este tiempo? Es muy desafortunado todo lo que está sucediendo y lo que puede suceder abonando a esta narrativa y abonando a los intereses de Estados Unidos de declarar a los carteles mexicanos como organizaciones terroristas”.

La académica recordó que el juicio contra el exsecretario de seguridad pública se hace según los intereses de los Estados Unidos. Indicó que el proceso ha reforzado la idea impulsada por miembros del partido republicano de cerrar fronteras con México y de declarar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.

“El juicio les da a ellos y consolida su narrativa que presenta a los cárteles vinculados con las autoridades más altas de México y también refuerza esta idea de Donald Trump y de la élite del partido republicano con relación de que hay que cerrar fronteras […] Ellos han estado apoyando esta idea de que hay que nombrar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas internacionales, este juicio va a abonar a estar narrativa, va a abonar a esta idea y muy probablemente de aquí al 2024 vaya a ser un lema de campaña del partido republicano para conseguir la Casa Blanca”.

Se espera que los fiscales federales que lideran el juicio a Genaro García Luna presenten el próximo lunes a un “testigo importante”. Se desconoce oficialmente quién sería ese personaje, pero dado el desarrollo del proceso judicial, las menciones en el tribunal por parte de agentes estadounidenses, así como testigos cooperantes y un testigo protegido, hay tres posibles nombres: Édgar Valdez Villarreal, alias “La Barbie”, Iván Reyes Arzate, alías “La Reina” y Jesús “El Rey” Zambada García.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado