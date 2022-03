¿Quién es Luis de Llano, el productor mexicano acusado de abuso por Sasha Sokol?

El caso mexicano, lleva a los reflectores a Luis de Llano Macedo, productor de Televisa con una trayectoria de más de cuatro décadas en la industria de la televisión, la música y el entretenimiento en México.

Por Carlos Martínez

Ciudad de México, 10 de marzo (Vanguardia).- Son muchos los mitos y realidades sobre los productores del medio del espectáculo que abusan de su poder para acosar y agredir sexualmente a actrices y actores.

Tras la denuncia de la exTimbiriche Sasha Sokol, sobre el abusos que padeció por parte del productor mexicano Luis de Llano Macedo, se revive aquel movimiento denominado Me Too que dio la vuelta al mundo en 2017, tras los casos de abuso que denunciaron varias actrices en contra del productor de Hollywood, Harvey Weinstein.

El caso mexicano, lleva a los reflectores a Luis de Llano Macedo, productor de Televisa con una trayectoria de más de cuatro décadas en la industria de la televisión, la música y el entretenimiento en México.

De Llano también es escritor, y adaptador de series para televisión como Papá Soltero, protagonizada por César Costa, que ahora ha sido acusado por la cantante Sasha Sokol de abuso, cuando ella tenía 14 años.

Recientemente, en una entrevista con el conductor Yordi Rosado, el famoso productor habló sobre su relación con Sasha quien en aquel entonces tenía solo 14 años.

“Estuve muy enamorado de ella y un día nada que ver, se acabó y seguimos trabajando 10 años más juntos”.

Fue una de las varias declaraciones que Luis de Llano le dio a Yordi Rosado durante la entrevista en la ofreció detalles sobre su relación con Sasha Sokol.

Sobre las demás ex Timbiriches, Yordi cuestionó que también lo acusaron de embarazar a una de las integrantes:

“A mi que me lo comprueben yo no me acuerdo de haber embarazado a nadie, yo no me meto con mi trabajo”.

Yordi le preguntó si su relación con la integrante de Timbiriche fue real, y el productor explicó que le da mucha pena hablar de Sasha porque ahora se hace referencia a ella no por su trabajo sino por: “ay pobrecita niña”.

De Llano agregó que él fue quien le “agarró afecto a ella, porque lo que buscaban las niñas (a su entender) en ese entonces era una imagen paterna y que cree que por ese lado” ella estuvo con él.

El productor dijo que la relación que sostuvo con la artista fue de 6 meses y que su madre en un momento limitó la relación a lo meramente profesional:

“La mamá era tan inteligente, tan alivianada que obviamente dijo ‘oye no quiero que esté en tu casa más’ y dejó de venir a mi casa y también el día que Sasha se desencantó con ese momento cambió nuestra relación completamente profesional”, expresó.

El productor enfatizó en varias ocasiones que estuvo enamorado de Sasha aunque desconoce si ella le correspondía.

¿QUIÉN ES LUIS DE LLANO?

Integrante y heredero de una de las familias con mayor trascendencia en los medios, la radio, la literatura, el teatro, el cine, la televisión, la música y los espectáculos en nuestro país. Hijo de Luis de Llano Palmer (precursor de la industria en los años 50) y Rita Macedo (actriz del cine de oro) y hermano de Julissa, cantante y actriz.

Es protagonista del desarrollo de la televisión en México, desde Telesistema Mexicano a Televisión Independiente de México y Televisa.

Es uno de los productores televisivos más reconocidos. Bajo su mano se desarrollaron programas, entre unitarios y telenovelas, como ¡Cachún, cachún, ra ra!, Alcanzar una estrella, Atrévete a soñar y DKDA: sueños de juventud.

La trayectoria de Luis incluye espectáculos, programas y la formación de algunos de los grupos y artistas famosos de las últimas décadas como Fresas con crema, Garibaldi, Kabah, Microchips, DKDA, Los muñecos de papel, y Timbiriche.

En su faceta de escritor ha creado los libros: Avándaro 50 años. cuando el rock mexicano perdió la inocencia, El Umbral, Crónicas trasatlánticas y Expedientes pop.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE Vanguardia. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.