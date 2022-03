Científicos obtienen la estructura 3D de una proteína crucial en las células

Redacción Ciencia, 10 mar (EFE).- Durante más de 20 años, distintos equipos científicos en el mundo han estado persiguiendo la obtención de la estructura 3D de una proteína de señalización crucial en las células, la quinasa Jano. Ahora, un equipo del Instituto Médico Howard Hughes, en Estados Unidos, asegura haberlo logrado.

“Salí inmediatamente de la reunión y corrí al laboratorio”, recuerda el científico. El trabajo se publica este jueves en la revista Science y, según los autores, podría ayudar a diseñar mejores medicamentos.

El equipo de García ha conseguido no sólo la estructura completa de una molécula de señalización de vital importancia, sino también el mecanismo de funcionamiento de estas quinasas, “una cuestión fundamental en biología”, señala John O’Shea, inmunólogo de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, quien ayudó a desarrollar uno de los primeros fármacos para bloquear la función de la quinasa Jano y que no participó en esta nueva investigación.

