Los órganos del cuerpo humano envejecen a su propio ritmo, revela un nuevo estudio

Pekín (China), 9 feb (EFE).- Los seres humanos envejecen constantemente, pero cada órgano lo hace a su propio ritmo, según un estudio de un equipo científico liderado por expertos chinos publicado en la revista Cell Reports del que se hace eco hoy la agencia oficial de noticias Xinhua.

Los científicos citaron como ejemplo una “flora intestinal diversa”, que es síntoma de unos intestinos sanos pero que hace trabajar más a los riñones, lo que podría acelerar su envejecimiento.

The complexity of human aging: our organs and tissues have distinct and diverse biological aging/clocks https://t.co/kC46KwoOy3 @CellReports as gleaned from >400 omic features assessed in >4,000 individuals pic.twitter.com/O3IrOAHiyt

— Eric Topol (@EricTopol) March 8, 2022