El primer paciente en recibir un trasplante de corazón de cerdo muere 2 meses después

Washington, 9 mar (EFE).- El primer paciente que recibió un trasplante de un corazón de cerdo murió dos meses después de aquella intervención quirúrgica, según informó este miércoles el Centro Médico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland (EU), encargado de aquella operación histórica.

Según informó hoy el hospital, Bennet falleció el martes después de que su condición se deterioró varios días atrás.

David Bennett, Sr., the first person to receive a genetically modified pig’s heart, passed away on March 8. Mr. Bennett lived for two months following the surgery. We extend our sincerest condolences to his family. https://t.co/jJ8MMObJTO pic.twitter.com/wNcZySqHx7

— University of Maryland School of Medicine (@UMmedschool) March 9, 2022