Va muy bien el trabajo conjunto de México y EU en muchos niveles, dice Ken Salazar

Ciudad de México, 10 de marzo (SinEmbargo).– El Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró este viernes que ve “politiquería” detrás de la propuesta de varios legisladores republicanos ultraconservadores en su país que buscan que las fuerzas armadas combatan a los cárteles, y destacó que en varios niveles el trabajo conjunto entre ambos países “va muy bien”.

“Han sugerido algunos en Estados Unidos sobre tomar acción militar en México contra los cárteles, nuestra visión es que lo que tenemos que hacer es trabajar con México para enfrentar los problemas de seguridad de los cárteles, y el conjunto de operaciones del ejército en Estados Unidos no va a resolver el problema con ellos, no va a abordar los problemas fundamentales de seguridad que enfrentamos en Norteamérica, donde buscamos proteger nuestros intereses de seguridad”, dijo Salazar en rueda de prensa.

“Hay mucha politiquería, yo diría, pero la realidad es que tenemos una relación bajo el Entendimiento Bicentenario, que estamos fortaleciendo de muchas maneras conforme aprendemos sobre las realidades de los cárteles, del movimiento de las drogas, del fentanilo, de México a Estados Unidos, y queremos que sea muy efectivo. Nuestra relación, nuestro trabajo conjunto, en muchos niveles va muy bien”, añadió.

Además, dijo que tanto el Departamento de Defensa de EU como la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) “trabajan muy bien juntas”, al igual que “las agencias de seguridad, FBI, otras, trabajamos muy bien, porque somos socios con el entendimiento que el Presidente [Joe] Biden y yo creemos que debe ser en sociedad”. “Algunas propuestas que hablan de usar fuerza militar en México no traerán las soluciones que buscamos”, subrayó.

Por ello, indicó, ambos países en conjunto”tenemos que encontrar soluciones a estos problemas de seguridad y violencia, como el grupo de alto nivel que viajó ayer”.

Relacionado al caso del secuestro de los cuatro ciudadanos estadounidenses, seguido del asesinato de dos de ellos, Salazar resaltó el peligro en Tamaulipas pues informó de un ataque que sufrió su equipo meses atrás en Nuevo Laredo; además de señalar que en Matamoros hay lugares donde “no podemos nosotros y nuestros empleados ir”.

“Subrayo la importancia de que estos cárteles, que tienen tanto poder en esa zona, se tienen que desmantelar. Y ese trabajo lo tenemos que hacer en conjunto con el Gobierno mexicano, respetando la soberanía de México. No vamos a descansar hasta que los culpables enfrenten la justicia”, añadió.

El día de hoy, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el Canciller Marcelo Ebrard Casaubón y los cónsules en Estados Unidos tendrán una cumbre en Washington D.C., el próximo lunes, para informarse sobre el combate al fentanilo y responder a los legisladores republicanos, que han lanzado una campaña en medio de las elecciones para exigir que su ejército intervenga en suelo mexicano y ataque a los cárteles.

El Presidente Joe Biden “no tiene esa postura. Son esos legisladores republicanos. Si siguen ofendiendo a México, vamos a seguir denunciándolos y le vamos a pedir a nuestros paisanos que no voten por ellos. El que no quiere a su patria no quiere a su madre”, dijo López Obrador.