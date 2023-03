Ebrard rechaza propuesta de intervención militar de EU en México; no prosperará, dice

Ciudad de México, 9 de marzo (SinEmbargo).- El Canciller Marcelo Ebrard Casaubón rechazó que la propuesta republicana de intervencionismo militar “prospere”, pues es “inaceptable y contrario al derecho”, y la tachó de “estrategia electoral” de cara a las elecciones presidenciales del próximo año en Estados Unidos.

El Canciller señaló a los senadores republicanos Lindsey Graham y John Kennedy, de Carolina del Sur y Luisiana, respectivamente, de promover el accionar militar estadounidense en México, con la justificación de combatir a los cárteles de la droga, como una estrategia electoral.

“Es inaceptable y contrario al derecho la intención de Lindsey Graham (Senador Republicano por Carolina del Sur) y John Kennedy (Senador Republicano por Luisiana) de promover el uso de fuerzas militares de EU en territorio nacional. Respaldo total al Presidente López Obrador”, escribió el funcionario en sus redes sociales.

“Es obvio que se trata de una estrategia electoral porque, además de impracticable, México jamás permitiría algo así. Las consecuencias serían catastróficas para la cooperación antidrogas binacional”, agregó.

Además, reprochó que la pandemia del fentanilo que enfrentan los Estados Unidos no es culpa de México, sino del propio país vecino por su distribución.

“Saben que la pandemia del fentanilo no se origina en México sino en EU [Estados Unidos]. Saben que se está trabajando como nunca antes contra el fentanilo. No prosperarán. Seguiremos trabajando con nuestros aliados en la lucha contra fentanilo y México saldrá adelante”, señaló el Canciller.

Los comentarios de Ebrard se dan en un contexto en que el bloque del Partido Republicano de Estados Unidos ha expresado su propuesta de intervencionismo militar en el país, luego de que dos estadounidenses murieron tras ser secuestrados por el crimen organizado en Tamaulipas.

El pasado 4 de marzo, William Barr, exfiscal de Estados Unidos durante la administración de Donald Trump, escribió un artículo de opinión en el Wall Street Journal en el que sugirió la intervención del ejército estadounidense para atacar a los cárteles mexicanos de la droga.

En el artículo titulado “Estados Unidos debe derrotar a los cárteles de la droga de México”, sostiene que los cárteles son una amenaza para la seguridad nacional “más parecidos a ISIS que a la mafia estadounidense” y que “Estados Unidos ya no puede tolerar los cárteles narcoterroristas”.

Por lo que sugirió que el Gobierno estadounidense declara a los cárteles mexicanos de la droga como “terroristas”, para así justificar el intervencionismo de las fuerzas armadas en México. La propuesta original vino de los representantes republicanos Dan Crenshaw, de Texas, y Michael Waltz, de Florida.

Crenshaw publicó, ayer 8 de marzo, un video dirigido a López Obrador, en el que le pidió que considerara su propuesta, ya que ambos gobiernos deberían colaborar en el combate para terminar “de una vez por todas” con el narcotráfico, pero que para eso se necesita una intervención militar estadounidense en el país.

El secuestro de cuatro estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas, ha provocado que en los últimos días políticos de Estados Unidos se expresen a favor de que los cárteles mexicanos sean designados como “terroristas”, aunque la Casa Blanca lo descartó ayer.

