CLOSE UP¬ Se dijo trotskista, ciudadana; hizo carrera en la derecha. ¿Qué es Xóchitl?

Ciudad de México, 10 de marzo (SinEmbargo).– Quiso ser candidata a Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, pero su confrontación con el Presidente Andrés Manuel López Obrador por una réplica en la mañanera, llevó a los dirigentes del PRI, el PAN, el PRD y la cúpula empresarial a trazar su camino como candidata presidencial, luego de un supuesto proceso ciudadano que nunca se materializó.

En junio de 2023, Xóchitl Gálvez Ruiz buscó que se le permitiera el ingreso a Palacio Nacional, pero eso nunca ocurrió. Sin embargo, la puerta que sí se abrió fue la de inconsistencias en sus empresas y propiedades que la muestran como una mujer ligada a actos de corrupción o al menos poco transparentes.

Ella se ha asumido como una candidata elegida por la ciudadanía, incluso ha renunciado a los colores de los partidos que abandera y abrazado el rosa, identificado con el Instituto Nacional Electoral (INE), pero lo cierto es que forma parte de esa misma élite que gobernó México y que, en su momento, impidió la llegada de la izquierda a la Presidencia.

Un ejemplo de ello fue cuando ocupó la Alcaldía Miguel Hidalgo, cargo al que llegó con el respaldo del PAN. En medio de la euforia que generó dentro de su administración las transmisiones por Periscope, Gálvez Ruiz inició un en vivo durante el cumpleaños 75 del panista Diego Fernández de Cevallos, en el que se mostró conviviendo con Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón Hinojosa, José Córdoba Montoya, el excardenal primado de México, Norberto Rivera Carrera, entre otros.

Hoy esa misma Xóchitl Gálvez, que ha reconocido que llevó a cabo negocios al mismo tiempo que desempeñó cargos públicos, es la candidata no sólo del PAN, sino del PRI, partido al que hace unos años criticaba y del que rompía piñatas con su logo.

Lo cierto es que así como se ha asumido como ciudadana, Gálvez Ruiz ha sostenido que viene del Trotskismo, de la izquierda, del Partido Revolucionario de los Trabajadores e incluso dijo que estuvo junto a Rosario Piedra.

En una entrevista con “Los Periodistas”, en junio de 2023, sostuvo que cuando Vicente Fox la invitó a trabajar en el proyecto de los pueblos indígenas ello no pertenecía a ningún partido, pese a ello fue candidata para Gobernadora de Hidalgo, Jefa delegacional en el 2015 por el PAN y Senadora de la República por el PAN-PRD-MC.

“Yo no tengo jefes políticos. A mí quien me llama al gabinete (de Vicente Fox) es un cazador de talento, Horacio Macoy, me contacta era el headhunter de ese entonces yo era un empresaria bastante exitosa, pero tenía una fundación muy importante donde apoyábamos a niños de la Montaña de Guerrero, de la Tarahumara, de la Sierra sur de Oaxaca llevando una papilla, hay mucha gente que llevaba una papilla a las comunidades indígenas, ahí estaba yo”, expresó en esa ocasión.