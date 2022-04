La mexicana Maribel “Pantera” Ramírez retiene el título mundial súper mosca de la AMB

Santiago de Chile, 10 de abril (EFE).- La mexicana Maribel “Pantera” Ramírez retuvo hoy el título mundial en la categoría súper mosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) al derrotar a los puntos en un igualado combate a la chilena Daniela “Leona” Asenjo.

Tras más de dos años de preparación y espera por la la pandemia de la COVID-19, las dos boxeadoras saltaron a la arena del casino Monticello, en el sur de Santiago, dispuestas a acabar la pelea por la vía rápida, buscando un golpe certero.

En particular la mexicana, defensora del título, que comenzó desde muy pronto a encadenar golpes certeros en la cadera de la chilena, que encajaba con dureza y trata de no quedar arrinconada en las cuerdas.

Aunque Asenjo se rehacía, en especial con su contundente derecha, y lograba alcanzar en algunos momentos el rostro de su contrincante, más por la ansiedad de la “pantera” que por méritos propios, era la mexicana la que llevó el peso de la velada.

Aplicada, buscó hasta el quinto asalto cansar a su rival con golpes reiterados en el estómago y los riñones y intercambios muy rápidos que obligaban a Asenjo a refugiarse en la cuerdas y a buscar defensa arriba.

POLÉMICA DECISIÓN

Igualadas hasta el décimo y último asalto, la decisión de los jueces desató la polémica, los abucheos del público que a menas llenaba la mitad de las gradas y la ira de la chilena, que tras encajar decenas de golpes, no quiso encajar la derrota.

Dos jueces decretaron un empate a 95 puntos y el tercero otorgó un punto más a la mexicana, que retenía así el título.

“La verdad es que creía que había ganado, sinceramente. Siento que hice mejor trabajo arriba, que conecté los golpes más certeros, los jueces vieron otra cosa. No es la primera vez que me pasa”, afirmó todavía sobre el ring de Monticello.

“Esperamos que los jueces sean calificados y lo hagan como corresponde. Yo sé asumir cuando pierdo un combate, y hoy no lo perdí”, insistió tras ofrecer “la pantera” una revancha.

“Aquí está mi promotor, cuando quiera, me voy a preparar más. No es justificación, pero no tuve actividad y voy a prepararme más y darle la revancha porque se lo merece”, dijo la mexicana, con el cinturón de campeona de nuevo colgado en su hombro

