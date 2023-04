FBI pide evitar cargar celulares en conexiones públicas por acceso de hackers

Los Ángeles, 10 de abril (LaOpinión).- El Buró Federal de Investigaciones (FBI) lanzó una alerta a estadounidenses para evitar cargar celulares en conexiones públicas con USB, como en aeropuertos o centros comerciales.

La agencia indicó que los hackers han logrado intervenir este tipo de conexiones para la distribución de malware para el monitoreo de los dispositivos.

Es decir, al utilizar esas conexiones, las personas se arriesgan a que sus celulares descarguen virus y algún sistema de espionaje.

Avoid using free charging stations in airports, hotels or shopping centers. Bad actors have figured out ways to use public USB ports to introduce malware and monitoring software onto devices. Carry your own charger and USB cord and use an electrical outlet instead. pic.twitter.com/9T62SYen9T

— FBI Denver (@FBIDenver) April 6, 2023