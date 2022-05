¿Te pasó? Usuarios de BBVA reportan depósitos sorpresa; fue “un error humano”: banco

Ciudad de México, 10 de mayo (SinEmbargo).- Clientes de BBVA México reportaron ayer por la noche haber recibido depósitos de dinero inesperados a sus cuentas, sin embargo, la institución bancaria precisó que se trató de “un error humano”, por lo que usuarios inundaron las redes sociales de memes.

Fue a través de un mensaje que el banco explicó que “algunas operaciones de compra realizadas recientemente con tarjetas de débito no fueron cargadas a las respectivas cuentas y esos montos, por un error humano, fueron liberados por lo que se reflejan en las propias cuentas como saldos disponibles”.

Asimismo, BBVA México señaló que dicha situación “será normalizada en el transcurso de las próximas horas” y ofreció disculpas a los clientes que se encuentran en esta situación.

“Una sincera disculpa por la confusión que pueda estarse generando con los saldos de sus cuentas”, agregó la institución bancaria.

Ante dicha situación, BBVA se volvió tendencia en redes sociales, en especial en Twitter, donde las reacciones no se hicieron esperar y los usuarios utilizaron memes para reírse de lo ocurrido.

E incluso algunos internautas compartieron chistes por no haber sido parte de “los afortunados en recibir dichos depósitos”:

“Según que está cayendo dinero de BBVA, a mí sólo me ha caído aire porque no veo claro”, señaló un usuario en Twitter.

Yo explicándole al SAT de mi depósito que me hizo #BBVA pic.twitter.com/bWXTz0OxUa

Así me sentí cuando entré a la app de BBVA hace unos minutos. Señor me has mirado a los ojos. pic.twitter.com/NxhQx7qmAj

— Jesús Ricardo Aguayo (@Jesusaguayol) May 9, 2022