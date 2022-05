El Manchester City confirma fichaje de Erling Haaland tras negociar con el Borussia

Por Steve Douglas

Inglaterra, 10 de mayo (AP).- El Manchester City alcanzó un principio de acuerdo con el Borussia Dortmund para fichar a Erling Haaland, y quedó pendiente de completar los términos personales con el delantero noruego.

Como una de las figuras de mayor proyección del fútbol internacional, Haaland llega para reemplazar, con un año de atraso, a Sergio Agüero en la función de goleador nato del club inglés.

El City difundió una breve nota el martes para confirmar el inminente acuerdo. Sus rivales no tardaron en reaccionar sobre la transferencia más impactante con miras a la próxima temporada.

Se especula que la cláusula de liberación en el contrato de Haaland con el Dortmund — de 75 millones de euros (79 millones de dólares) — será activada esta semana. Haaland podrá despedirse de la afición del Dortmund en el último partido del equipo en la temporada, de local ante Hertha Berlín el sábado.

Sebastian Kehl, quien está por asumir como director deportivo del Dortmund, dijo el domingo a Sport1 que la situación “se aclarará en la próxima semana”, pero no mencionó al City específicamente.

Manchester City can confirm that we have reached an agreement in principle with Borussia Dortmund for the transfer of striker Erling Haaland to the Club on 1st July 2022.

The transfer remains subject to the Club finalising terms with the player.

— Manchester City (@ManCity) May 10, 2022