OMM: Hay 50% de probabilidades de superar los 1.5 grados Celsius en próximos 5 años

Por Seth Borenstein

Los Ángeles, 10 de mayo (AP).- El mundo está cada vez más cerca del umbral de calentamiento que los acuerdos internacionales intentan evitar, y existe una probabilidad de casi 50 por ciento de que la Tierra alcance temporalmente esa marca de temperatura dentro de los próximos cinco años, pronosticó el lunes un equipo de meteorólogos de todo el mundo.

Las posibilidades están aumentando junto con el termómetro. El año pasado, estos mismos equipos indicaron que las probabilidades estaban más cercanas a un 40 por ciento, mientras que hace una década eran de apenas el 10 por ciento.

