¿Cómo puede un partido obtener mayoría calificada en 2024? Estos son los escenarios

Ciudad de México, 10 de mayo (SinEmbargo).– Por sí sólo, Morena no podrá obtener la mayoría calificada en 2024, por lo que para poder tener los votos necesarios para aprobar las reformas constitucionales que presentará en la próxima legislatura el Presidente Andrés Manuel López Obrador tendrá que recurrir a sus aliados.

“La Constitución establece en el artículo 54 que ningún partido podrá tener por ambos principios —o sea, mayoría relativa más representación proporcional​​— más de 300 diputados. Este diseño responde a la necesidad de no convertir a un partido, que de repente se vuelva muy poderoso electoralmente, en un partido hegemónico, que no requiera de los otros partidos para poder hacer cambios a la Constitución”, precisó el especialista en derecho electoral Andrés García Repper.

En entrevista con Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado en el programa Los Periodistas que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, García Repper indicó que dado a que la Constitución impide que un sólo partido obtenga esta representación, “Morena solo no puede tener la mayoría calificada, entonces los votos que tengan la coalición, en este caso usaré de ejemplo lo que sucedió en 2018 —el PT más el Verde Ecologista—, bueno, entre los tres juntaron un número suficiente de votos que les permitió obtener la mayoría calificada si lograban cierta negociación en algunos votos con el PRI y lo podían lograr”.

“Entonces, ¿cuál es la clave para que esta vez suceda y con mayor incidencia hacia la izquierda? Pues que más mexicanos, más electores voten no sólo por Morena sino por los otros miembros de la coalición para que, en un caso hipotético, que Morena obtuviera 280 – 290, bueno, el porcentaje que obtuvieron los otros partidos, incluyendo a los de oposición desde luego, estos porcentajes les permitirían a todos juntar un número de diputados y senadores suficientes”.

Este lunes, el Presidente López Obrador criticó el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) haya revertido parte del Plan B de la Reforma Electoral por lo que llamó a un voto masivo a favor de su movimiento para alcanzar en ambas cámaras una mayoría calificada que les permita modificar la Constitución y así poder, por ejemplo, emprender una Reforma Electoral y una Judicial que contemplen la elección popular de ministros.

En ese sentido, el especialista indicó que en el caso de San Lázaro se requieren para una mayoría calificada de 334 votos y en la Cámara de Senadores, de 84. “Haciendo el número a un lado, lo que se requiere es que estás coaliciones permitan llegar a esas mayorías porque los partidos por sí solos no las pueden lograr y eso ha generado un debate interesante”, comentó.

“La izquierda debe intentar emular la votación del 2018, pero ahora más copiosa, ahora que más gente, que está más convencida de votar por el movimiento, más o menos en esa proporción si logramos obtener unos cuantos puntos porcentuales de lo que se logró en 2018, que creo que es muy fácil hacerlo, entonces no tendremos problemas para llegar a esa mayoría, tomando en cuenta además que la oposición está verdaderamente disminuida por sus propios méritos”, precisó Andrés García Repper.

El especialista puntualizó que luego del proceso presidencial de 2018 de los 200 diputados de representación proporcional que integran la Cámara y de acuerdo a la operación de dividir el número de curules por la votación que obtuvo cada partido, se fueron repartiendo 195 diputaciones y quedaron 5 que no se repartían y que se tuvieron que volver a repartir.

“Estuvimos muy cerca de que Morena, más el Verde, más el PT lograra este número, entonces si los porcentajes se aumentan en dos puntos porcentuales con eso podemos estar aspirando a llegar a estos números (de mayoría calificada)”, indicó. “Estoy hablando de números redondos y de los tres partidos, no sólo de Morena, porque decir que Morena puede obtener los 300 distritos me parece inverosímil porque eso no se ha dado y hoy que el panorama es más competido pues tampoco, pero sí se puede aumentar el porcentaje de votos y sobre todo, el porcentaje de votos en la coalición porque sería también un poco ingenuo pensar que sólo un partido lo puede lograr”.