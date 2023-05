Director de SRE en Europa renuncia: Nos vemos en “una misión más alta”, dice a Ebrard

Ciudad de México, 10 de mayo (SinEmbargo).- Bernardo Aguilar, Director General para la Europa de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), presentó su renuncia al cargo el día de hoy, siendo el segundo funcionario de la Cancillería para apoyar la candidatura de su titular, Marcelo Ebrard Casaubón.

Aguilar destacó los esfuerzo que desempeñó en su cargo para fortalecer la relación de México con países y organizaciones de Europa a través del diálogo político constructivo y manteniendo una presencia activa de nuestro país en dicha región.

Además, del diálogo permanente con los embajadores europeos en México, sus homólogos en los Ministerios de Asuntos Exteriores y otros funcionarios, también destacó la contribución al desarrollo de visitas y encuentros de alto nivel como la visita oficial del Presidente español Pedro Sánchez, el Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, el Presidente del Consejo de la Unión Europea, Charles Michel, entre otros.

También resaltó la designación que hizo el Canciller Marcelo Ebrard a Aguilar para que encabezara por la SRE el equipo de búsqueda y rescate que acudió a Turquía debido a los terremotos ocurridos el pasado 6 de febrero. Esto fue una participación que le mereció la condecoración por “Servicio Humanitario Distinguido”, otorgada a manos del Presidente turco Recap Tayyip Erdogan.

“Reitero mi agradecimiento por su confianza. Me brindó el altísimo honor de servir a mi país. Estoy seguro que nos encontraremos pronto, en una misión más alta y trascendente. Estaré, como siempre, a sus órdenes”, finalizó.

— Bernardo Aguilar +🤚🏼 (@baguilarc) May 10, 2023

Hoy me sumo a un gran proyecto para 🇲🇽. pic.twitter.com/hp4XOoJHPr

El pasado 2 de mayo, Martha Delgado, Subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, presentó su renuncia al cargo, el cual desempeñó desde 2018.

En una carta dirigida al Canciller Marcelo Ebrard, la también exsecretaria de Medio Ambiente del entonces Distrito Federal aseguró que inciará proyectos personales y políticos que demandan su “completa dedicación”.

“Te agradezco infinitamente no sólo por la confianza que me conferiste al proponerme para conducir la política exterior de México (…) sino por las inmensas oportunidades profesionales que me brindó este encargo para ejercer mi vocación, que es el servicio público”, escribió Delgado al Secretario Ebrard.