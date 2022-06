VIDEOS: Querétaro da palo a manifestantes que protestan contra Ley de Aguas de Kuri

A través de videos difundidos en redes por periodistas y manifestantes se observa cómo los policías se acercan a los manifestantes y en un intento para retirarlos de la avenida detienen a algunos para subirlos por la fuerza a una camioneta.

–Con información y videos de Nadia Bernal

Ciudad de México, 10 de junio (SinEmbargo).– Una manifestación pacífica de activistas y comunidades indígenas de Querétaro en contra de la polémica aprobación de la Ley de Aguas terminó en agresiones y detenciones de policías contra los manifestantes.

Los manifestantes acusaron a la administración del Gobernador Mauricio Kuri González de detener a tres ciudadanos, uno de ellos miembro de la comunidad otomí de la Ciudad de México, y enviar granaderos a la protesta que se realizó la Avenida 5 de Febrero, una de las vialidades principales de la capital queretana.

A través de videos difundidos en redes por periodistas y manifestantes se observa cómo los policías se acercan a los manifestantes y en un intento para retirarlos de la avenida detienen a algunos para subirlos por la fuerza a una camioneta.

Mientras Mauricio Kuri, gobernador PANISTA de QUERÉTARO presume su foto con @lopezobrador_.

Hoy, en una fecha tan emblemática como el #Halconazo, el gobernador manda reprimir a estudiantes e indígenas, quienes protestan contra la privatización del agua!!!!

¡MIL VECES MALDITOS! pic.twitter.com/7KbqL7sqW4 — 𝐀𝐯𝐬𝐞 𝐅𝐞𝐫𝐧𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐅𝐥𝐨𝐫𝐞𝐬 ® (@AvseFernando) June 10, 2022

Arrastraron a una joven; mencionan que se llevaron a 4 personas, sin embargo, Secretaría de Gobierno confirman 3 detenidos. pic.twitter.com/5oFIfBgTGG — Nadia Bernal (@nbernaln_) June 10, 2022

“¡Por favor, ayúdenos! Se están llevando a unos compañeros!”, se escucha el grito de una de las manifestantes al protestar porque los policías se llevaron a Roberto Garrido, miembro de Muta Colectivo.

Los detenidos, de acuerdo con periodistas locales, son:

–Armando Isidro Eduardo, indígena otomí residente en la Ciudad de México

–Roberto Garrido, residente en Querétaro

–Juan Pablo Sevilla, residente en Querétaro

Los manifestantes denunciaron que que los policías no solo los empujaron con sus escudos, también les propinaron golpes con sus macanas.

“No solo eran macanazos, también tratan de llevar gente para llevársela, me jalaron dos veces, mis compañeros me lograron rescatar y en otra me arrastraron”, dijo una manifestante. “Me abrieron la chamarra y me rompieron la cartera”.

#Queretaro Policías estatales en #Queretaro, desalojan plantón que se encontraba en la puerta de la @cea_qro que protestaban por la privatización y el depojo del agua. Reportan a varios detenidos pic.twitter.com/FDXE7eqySC — Somos el Medio (@Somoselmedio) June 10, 2022

En la manifestación había indígenas, mujeres y estudiantes que fueron convocados a la protesta pacífica.

“La concentración tenía la finalidad de dialogar con la Defensoría de ddhh estatal, representante de Conagua y CEA para que atendieran tres puntos que estamos exigiendo: derogación ley de aguas –mediante la CDH nacional y Defensoría, que promovieran acción de inconstitucionalidad–, una controversia constitucional y la instauración de mesas de trabajo para resolución de conflictos socioambientales por escasez de agua y acaparamiento”, dijo uno de los manifestantes.

De acuerdo con sus testimonios, muchas colonias y barrios en Querétaro han tenido suspensión de agua de manera inexplicable, a veces por un mes, y en otras comunidades se está llevando el agua y acaparando para comunidades que ni siquiera son del estado.

“Ya hay concesiones privadas, esas les mandan agua a las colonias de mayor poder adquisitivo, y a las otras casi no. Hay comunidades que ni siquiera tienen drenaje o servicio de agua”, destacó uno de los manifestantes.

Sobre estas agresiones de policías a manifestantes , la Defensoría de los Derechos Humanos en Querétaro informó que ya realiza las gestiones para el acompañamiento, asesoría y protección de las personas detenidas.

Tras los hechos acontecidos ante la presencia de corporaciones de seguridad en la zona, esta Defensoría realiza las gestiones para el acompañamiento, asesoría y protección de las personas detenidas. Estaremos informando los avances de estas acciones. — DDHQro (@DDHQRO) June 10, 2022

LA POLÉMICA LEY DE AGUAS DE QUERÉTARO