La lección de la elección es que el pueblo manda, no una minoría, dice el Presidente

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 10 de junio (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró la mañana de este lunes que la lección de la elección del pasado 2 de junio es que en una auténtica democracia, el pueblo manda y decide, no una minoría. Por ello, pidió hacer un ejercicio de autocrítica sobre lo ocurrido en las urnas.

“Felicitar al pueblo de México. Esto es algo importantísimo. Los pronósticos que se hacían de manera pesimista afortunadamente no se cumplieron y ojalá, ya hemos hablado de eso, haya autocrítica, eh. No es darle la vuelta a la hoja y vamos a seguir haciendo lo mismo. Se cometieron muchos errores garrafales; se le mintió al pueblo; no se actuó con profesionalismo, con ética; hubo hasta una guerra sucia, mucha difamación”, dijo.