¿El PRI llega a 2032? ¿Sobrevivirá a Alejandro Moreno? Periodistas exponen ruta fatal

El pasado 7 de julio Alejandro Moreno Cárdenas realizó cambios en los estatutos del PRI para poder prolongar su periodo de mandato al frente de este partido político por tres períodos consecutivos, situación que abriría la posibilidad de que “Alito” pueda dirigir al tricolor por 13 años seguidos. ¿Que es lo que implican los cambios en las normas del PRI? ¿Estos cambios podrían causar una decadencia que provoque la desaparición del PRI? Estas y otras interrogantes se abordaron en esta entrega de VERSUS.

Ciudad de México, 10 de julio (SinEmbargo).- El Partido Revolucionario Institucional (PRI) parece condenado a desaparecer si su actual dirigente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, logra postularse para mantener el mando hasta 2032, coincidieron Adriana Buentello, Alina Duarte, Perla Velázquez y Meme Yamel.

El domingo, más de 3 mil militantes votaron por reformar el artículo 178 de los estatutos del PRI para permitir que tanto “Alito” como Carolina Viggiano, secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional, así como quienes encabezan los comités directivos estatales puedan ser electos hasta por tres periodos consecutivos. Las y los dirigentes actuales podrán participar en el proceso de renovación ordinario que se realice en los próximos meses.

Alejandro Moreno fue electo para dirigir el PRI de 2019 a agosto de 2023, pero a finales de 2022 impulsó cambios a los estatutos del partido que le permitieron extender su gestión hasta agosto de este año, con el argumento de esperar la elección federal. La reforma a los estatutos le permitiría extender su presidencia hasta 2032, pues ya cumplió un primer periodo y ahora puede aspirar a ejercer dos más de cuatro años.

“El PRI empezó con cierta ideología revolucionaria pero la fue perdiendo en las últimas décadas y creo que es importante ver que un personaje como ‘Alito’ lo que está buscando es una impunidad también. Él está buscando hacerse de un partido, pero yo no creo que desconozca que está destruyendo al partido. Creo que está buscando que este partido, sobreviva ya como uno pequeño pero para sus propios fines, es decir, no le importa que haya esta desbandada de priistas”, afirmó Adriana Buentello.

La periodista mencionó que “Alito” está utilizando una estrategia un tanto burda que consiste en señalar y culpar los viejos dirigentes del partido para tratar de deslindarse de la crisis en la que se encuentra sumergido el tricolor. “Yo creo que le podemos poner una cadena de adjetivos impresionante a un personaje tan corrupto, pero más allá de ‘Alito’ creo que es interesante hablar de los partidos y la crisis de partidos que hay en nuestro país, porque quizá muchos quisiéramos que terminara como se acabó el PRD que se lo acabaron “Los chuchos”, pues muchos quisiéramos que el PRI también se extinguiera”.

Buentello señaló, que a pesar de que parece herido de muerte, el deceso del PRI podría generarse hasta 2032. “Yo me atrevo a decir que no estamos todavía ante el fin de PRI, creo que pues eso todavía tendrá un plazo mayor, a lo mejor para el 2032 ya no queda mucho partido pero creo que le apuesta a hacer un partido pequeño pero para servir a sus propios intereses”.

En tanto, Alina Duarte aseguró que Moreno Cárdenas actúa en contra de los valores históricos del PRI, por ejemplo, ir en contra de la reelección.

“Todos esos lazos de corrupción hoy justamente derivan en un PRI que es no solo insostenible hacia el mundo, sino ante su militancia, ante todos estos espectros que pues deriva, creo, justo de donde nació el PRI, que es en esa contradicción absoluta que nacen en contra del Porfiriato, de una Revolución Mexicana y hoy vemos a ‘Alito’ diciendo, pues casi que viva la reelección, viva ese PRI que va contrario a todas luces al origen propio de lo que nació”.

La periodista indicó que a diferencia de otras dirigencias, el mandato de “Alito” ha estado marcado por buscar siempre su beneficio propio antes que el del partido y sus militantes.

“Hay un mundo de diferencia y lo veíamos incluso en estos debates a lo interno del Frente Amplio entre Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes, eso viene todavía de ese priismo que tenía lazos internacionales con las izquierdas, recordemos es parte de la Internacional Socialista, son cercanos al grupo de Puebla, es decir, ese también es esa parte del priismo que hoy de plano ‘Alito’ ha dejado en la lona cualquier cosa que se pudiese rescatar de ese PRI”.

Señaló, que a pesar de que el PRI es recordado por varios episodios trágicos en la historia de México como la matanza estudiantil de 1968, el partido siempre buscaba quedar bien ante los ojos del mundo.

“Sabemos lo que hizo también ese PRI, las masacres, persecuciones, desapariciones, pero también había otra parte que al PRI le encantaba que era quedar bien ante los ojos del mundo, todas estas alianzas”.

Por su parte, Meme Yamel destacó que las modificaciones más polémicas que Alejandro Moreno hizo a los estatutos del partidos fueron dos: al artículo 178 y el artículo 89 los cuales generaban una regulación interna en el partido,.

“No es la primera vez que vemos a un dirigente un partido del PRI que dura seis años, porque se extendían con este plazo, con este pretexto de la extensión que les otorgaba el Consejo Político Nacional y lo hacían por 2 años, ¿cuál era el pretexto? elecciones. Lo que sí, es que nunca se quedaban más de 6 años”.

Meme Yamel mencionó que además de promover su reelección, Alejandro Moreno Cárdenas también está buscando el poder absoluto dentro del partido.

“No solamente busca una reelección disimulada a los ojos ajenos, sino que también está buscando el poder absoluto dentro de lo que hace Alejandro Moreno Cárdenas está buscando designar y remover a las personas titulares de las coordinaciones, está buscando mover absolutamente todo, incluso lo que era endeudarse, algo que antes solamente podía hacer el Consejo Político Nacional, hoy lo busca hacer Alito Moreno. Entonces no solamente estamos hablando de un tirano dictador, sino que estamos hablando también de un represor, lo que siempre le achacaron a Andrés Manuel es Alejandro Moreno Cárdenas”.

Adriana, Alina, Dani, Perla y Meme