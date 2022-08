ENTREVISTA | Investigan a Peña 4 años después por Edomex, por cálculo político: Sauri

Ciudad de México, 10 de agosto (SinEmbargo).– Las investigaciones que se han emprendido desde la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) contra el expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) “tienen olor” a la elección del Estado de México y corresponden a un cálculo político del Gobierno federal, aseguró Dulce María Sauri Riancho, exdirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

La exgobernadora de Yucatán (1991-1993) dijo que el Presidente Andrés Manuel López Obrador, al igual que sus antecesores del PRI y del Partido Acción Nacional (PAN), “va que vuela” a replicar el uso de la justicia con fines político y recordó, en ese sentido, el caso del exministro Eduardo Medina Mora —excolaborador de Felipe Calderón y propuesto en ese cargo por Peña Nieto— quien dejó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sin explicar los motivos y en medio de acusaciones por haber recibido millonarios depósitos bancarios.

“¿En qué acabó la acusación contra el Ministro Medina Mora que lo llevó a renunciar a su posición de Ministro de la Suprema Corte de Justicia? Díganme si no tengo derecho a decir que la pedagogía de la impunidad es la que domina”, expuso la exdiputada y exsenadora del tricolor.

Dulce María Sauri Riancho, quien presidió el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI cuando el otrora “partidazo” perdió la Presidencia en 2000, dijo que en el actual Gobierno de López Obrador existe “un proceso de concentración y control del poder muy importante”, ante lo cual cuestionó:

“Yo me pregunto si ese proceso de control deja afuera las investigaciones de la Fiscalía […] Me resisto a darle una respuesta categórica, pero si concentra todo, si controla todo, ¿por qué no va a hacer lo mismo con la FGR?”.