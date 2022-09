El erario pagará seguridad a Cabeza de Vaca y Martín Orozco, del PAN, cuando se vayan

Ciudad de México, 10 de septiembre (SinEmbargo).– Los panistas Francisco Javier García Cabeza de Vaca y Martín Orozco Sandoval serán gobernadores hasta septiembre en sus respectivos estados, Tamaulipas y Aguascalientes, sin embargo, la protección de la que gozan no terminará con su mandato, sino al menos seis años después.

La seguridad que tendrán será posible debido a que los congresos locales de ambos estados reformaron sus respectivas constituciones para que los mandatarios estatales salientes pudieran continuar con escoltas y seguridad, con cargo al erario.

En el caso de García Cabeza de Vaca, Gobernador de Tamaulipas y sobre quien pesan diversas investigaciones en su contra por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), la seguridad que mantendrá incluso podría prorrogarse por más tiempo si las condiciones así lo ameritaran, según lo aprobó el Congreso de dicho estado en septiembre de 2021.

Desde hace un año, luego de que el candidato de García Cabeza, César Augusto Verástegui Ostos, alias “El Truko”, quien contendía por parte de la coalición del PRI-PAN-PRD, perdió frente al morenista Américo Villarreal Anaya, el Congreso local, que aún era de mayoría panista, aprobó reformar su Constitución local para blindar con seguridad, como escoltas y vehículos oficiales a García Cabeza de Vaca.

El Diputado priista Florentino Sáenz, presidente de la comisión de Seguridad, fue quien presentó la iniciativa con la que se le agregó un párrafo al artículo 19Bis de la Constitución de Tamaulipas para dar protección no sólo al titular del Poder Ejecutivo, sino también a los secretarios de Gobierno y de Seguridad Pública, y al Fiscal General de Justicia del Estado.

La redacción del párrafo plantea que dicha seguridad puede ser extendida por motivos que así lo ameriten, sin embargo, no establece criterios ni periodos de las prórrogas, por lo que dejaría abierta la medida en Tamaulipas.

Por su parte, el Congreso del Estado de Aguascalientes repitió la dosis recientemente. El legislativo local, en su mayoría panista, aprobó por unanimidad el pasado 30 de junio la iniciativa presentada por el Diputado Adán Valdivia López, del PAN, para reformar el Artículo 61 de la Constitución local con la finalidad de brindar protección al Jefe del Ejecutivo Estatal, del Fiscal, y presidentes municipales, durante el tiempo que duren en el cargo y hasta un periodo de tiempo similar, aun después.

Incluso la redacción del texto es muy parecida a la establecida en Tamaulipas, a excepción de que en Aguascalientes no incluyeron que la seguridad podría ser prorrogable.

Además, las medidas de seguridad y protección a exfuncionarios “podrán ser renunciables”, por lo que el mandatario saliente y los exservidores públicos podrían renunciar a ellas si así quisieran. También señala que ningún servidor público podrá tener protección por dos cargos diversos, por lo tanto, cesará la protección si es nombrado en uno nuevo que sea sujeto a protección.

CUESTIONAN QUE TENGAN ESCOLTAS

Especialistas en materia de seguridad consideraron que es ofensivo para la población que, al menos en el caso concreto de García Cabeza de Vaca, un Gobernador que es investigado por las autoridades por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, irregularidades y hasta por presuntos nexos con el crimen organizado, el pueblo vaya a pagarle aun por brindarle seguridad.

La especialista, quien ha dado seguimiento puntual a la gestión de Cabeza de Vaca, destacó que el mandatario estatal en lugar de gobernar (que es lo que le corresponde) se ha dedicado en estos últimos meses a proteger su espalda.

Explicó que luego de que su partido, el PAN, perdió la mayoría en Congreso Local y su candidato a Gobernador perdió frente al morenista Américo Villareal, Cabeza de Vaca ahora se enfocó en buscar y lograr acuerdos dentro del Congreso para hacer que algunos de los representantes del partido Morena vayan de su parte, para salir bien librado de su sexenio.

Blindarse con escoltas y vehículos es tan solo una de las diversas formas en las que el mandatario tamaulipeco ha buscado cubrir sus frentes una vez que termine su gestión. También por medio del Congreso local buscó extender el periodo de Irving Barrios Mojica, su Fiscal.

Y es que el Congreso de Tamaulipas aprobó, en junio pasado, un dictamen para ampliar el periodo de Barrios Mojica hasta el año 2027 y además le dio poder para proponer a los fiscales especializados, con lo que deja al margen de esa decisión al nuevo Gobernador, el morenista Américo Villarreal.

“Francisco Javier García Cabeza de Vaca ha sido muy hábil, y no sabemos cuáles han sido los métodos por los que tiene toda la lealtad, no de la bancada panista en el estado, sino de otros partidos. No sabemos realmente cuáles son los métodos. Entonces no me sorprende este tipo de cuestiones [que el Congreso le haya aprobado la protección]”, explicó Correa-Cabrera.