De Calderón a Cabeza: operador del “michoacanazo” caza ahora opositores en Tamaulipas

Ciudad de México, 20 de julio (SinEmbargo).– Irving Barrios Mojica, el Ministerio Público del Gobierno de Felipe Calderón que en mayo de 2009 orquestó el “michoacanazo” —como se conoce a la captura de 11 presidentes municipales, 16 funcionarios estatales y un juez de Michoacán que luego fueron absueltos del delito de narcotráfico—, ahora es señalado de fabricar culpables en Tamaulipas como el Fiscal del Gobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca.

Como parte del grupo del expresidente Calderón que se refugió en Tamaulipas, del que forman parte Roberto Gil Zuarth, Javier Lozano, Salvador Vega Casillas y Maximiliano Cortázar, Barrios Mojica fue designado Procurador cuando García Cabeza de Vaca llegó al Gobierno, en 2016, y fue promovido por el propio mandatario como Fiscal hasta el 2025, con la posibilidad de extender su cargo hasta 2032, a partir de una reforma realizada a la Constitución del estado en septiembre pasado que eliminó el impedimento de ser reelecto.

En el marco del proceso electoral por la gubernatura, que perdió el candidato de la coalición del PRI-PAN-PRD, César Augusto Verástegui Ostos, alias “El Truko”, frente al morenista Américo Villarreal Anaya, el exsubprocurador de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) ha sido señalado de emprender una persecución contra alcaldes, diputados y dirigentes de Morena, que acusan a Barrios Mojica de fabricarles delitos, algo que él ha negado.

Al Alcalde de Reynosa, contra quien hay una orden de aprehensión, se le acusa de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en tanto que a Carmen Lila Canturosa la oposición la ha denunciado por el presunto uso discrecional de los recursos públicos a la par que ella ha denunciado que se ha emprendido una investigación sobre recursos públicos en su administración, no obstante el Fiscal Anticorrupción Raúl Ramírez ha precisado que no existe indagatoria en su contra. En el caso de Nataly García Díaz se sabe que presentó en mayo pasado un amparo para evitar ser detenida, mientras que el Alcalde de Ciudad Victoria ha denunciado amenazas de muerte y atentados que han sido desestimados por la Fiscalía.

“Ya hay un modus operandi. El ‘michoacanazo’ más de 30 personas que fueron vinculadas a proceso por supuesta relación a delincuencia organizada y tuvieron que ser liberadas porque realmente no había pruebas y esto no solamente continúa sino que se multiplica. Ahora, en el periodo de Francisco Javier García Cabeza de Vaca y no solamente se han multiplicado sino que recientemente durante el proceso electoral, varios de los contrincantes en el proceso electoral de Francisco Javier García Cabeza de Vaca y el candidato que había escogido para que lo sucediera, también fueron acusados y supuestamente ya había unas órdenes de aprehensión sin que hubiera realmente pruebas que sustentarán estas acusaciones y estos personajes incluían a los hijos de quien va a ser el Gobernador del estado de Tamaulipas (Américo y Francisco Villarreal Santiago)”, dijo en entrevista la doctora Guadalupe Correa-Cabrera, especialista en temas de seguridad y quien ha investigado las denuncias en contra del Fiscal Barrios Mojica.