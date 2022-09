Grupos criminales desaparecen personas en el Valle de Juárez ante omisión del Estado

Por Marco Antonio López

Ciudad Juárez, 10 de septiembre (LaVerdad).– La desaparición de personas en el Valle es actualmente un fenómeno vinculado en la mayoría de los casos al flujo migrante y a los grupos del crimen organizado; sin embargo, el papel de elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional con presencia en la región también es señalado con esta problemática.

Activistas, defensores de derechos humanos y pobladores coinciden en que la militarización de la región –que conforma parte de Ciudad Juárez así como los municipios de Práxedis G. Guerrero y Guadalupe– ha intensificado el problema que mantiene a 116 personas desaparecidas desde 2010, muchos de ellos migrantes.

“Evidentemente hay una complicidad”. afirma Gómez.

A la salida del poblado de San Agustín, sobre la carretera federal 2 Juárez-El Porvenir, unos metros antes de llegar a Los Arenales, existe un retén conformado por elementos de la Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El retén de los elementos de seguridad es un punto de extorsión de migrantes. Los integrantes de la GN y de la Sedena detienen arbitrariamente, controlan la única entrada y salida por carretera del Valle y cobran a los migrantes que buscan internarse a esta zona sumas de alrededor de 2 mil pesos por persona para dejarlos continuar.

Usuarios del transporte público, un camión que sale del Porvenir hacia el Centro de Ciudad Juárez y vuelve solo una vez al día, denuncian la experiencia que han vivido cuando los detienen en el retén y no los dejan avanzar hasta que los migrantes paguen la cuota que les fijan como extorsión.

Además del retén que mantienen en San Agustín las 24 horas, y junto al que tienen un campamento, se encuentra otro punto de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional junto al puente internacional Guadalupe-Tornillo, cerca al poblado de Doctor Porfirio Parra y otro, también de la Sedena, en El Porvenir.

Se buscó respuesta por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional en la Guarnición Militar sin que hasta el cierre de esta edición contestaran. Asimismo se buscó al fiscal de la Zona Norte, así como al fiscal general del Estado, sin que accedieran a dar una entrevista sobre el tema.

Cuestionado respecto a la extorsión de migrantes por parte de elementos de Sedena y de la Guardia Nacional, el Presidente municipal de Guadalupe, Fausto González Pérez, dijo:

“No tenía esa información y me parece un dato difícil. No deben de estar manejando esa situación la Guardia Nacional, están para proteger a los ciudadanos. Yo consideraría, salvo este comentario que tú me haces, pues que no lo están haciendo al cien por ciento como nosotros quisiéramos, el Municipio necesita esa seguridad, sentirse seguros en todos los sentidos”.