Karen Souza incursiona en el bolero para su último álbum titulado “Suddenly Lovers”

Ciudad de México, 10 de septiembre (SinEmbargo).- La artista argentina Karen Souza, también conocida por ser la voz latina de jazz y bossa nova más escuchada del mundo, se encuentra promocionando su más reciente material discográfico titulado “Suddenly Lovers”, producido íntegramente por ella, en el que sorprende con su incursión al bolero con el tema “Ay, amor”.

El álbum, compuesto por 10 temas, fue grabado en México, Estonia, Estados Unidos y Argentina, con más de 40 músicos involucrados y sin procesos digitales “en una época en la que por ahí eso es un poco una rebeldía”.

En entrevista para SinEmbargo, la intérprete de “Suddenly Lovers”, tema que además de dar titulo al álbum fue elegido para la última campaña de Ralph Lauren, compartió que el esqueleto de este material está conformado por “canciones muy distintas entre sí”.

“Hay canciones propias, hay homenajes, pero todas conforman un sentimiento común que queda retratado en el disco y, sobre todo, en el nombre del disco, que también le da nombre a una de las últimas canciones que salió: ‘Suddenly Lovers'”.

“La verdad que yo me dedico a muchos géneros en paralelo y los voy adoptando. Siempre estoy buscando algún género nuevo y el bolero en particular es algo que me gusta mucho, entonces me puse a escuchar más bolero y eso fue gestando esta canción que es mi primer bolero escrito por mí que es ‘Ay, amor'”, explicó.