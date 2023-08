Los Rumberos y Andrés Obregón abordan la magia detrás del amor en “Igual me Aviento”

El próximo mes de octubre Los Rumberos se embarcarán en la continuación de su gira “De Puerto en Puerto”, con la que tienen planeado pisar Mérida, Cancún, Xalapa, Orizaba y Oaxaca, como parte de la promoción de su último material discográfico titulado “Piratas, pero Románticos” (2022).

Ciudad de México, 27 de agosto (SinEmbargo).- La magia e incertidumbre que yace detrás de un nuevo enamoramiento son retratadas en “Igual Me Aviento”, el nuevo sencillo de Los Rumberos en colaboración con el músico oriundo de León, Guanajuato, Andrés Obregón.

“Y ya no entiendo qué es parte de tu hechizo y qué es real. Un día me buscas ilusionada y al otro no estás”, dicta uno de los versos de “Igual Me Aviento”.

“Esta canción la compusimos en mi estudio. Muchas veces las sesiones de composición empiezan así como un cotorreo, entonces empezamos a platicar de cómo va la vida, en cómo nos andábamos moviendo por el mundo y de pronto salió el tema de ‘qué onda, de repente conoces a alguien y es como una cierta magia, pero no sabes si te está gustando o no, no sabes qué está pasando'”, compartió en entrevista para SinEmbargo Paul Sefchovich, de Los Rumberos.

“Yo ya conocía a Los Rumberos, y primero compusimos una canción que al final no nos gustó tanto, pero salimos con esa vibra que podríamos hacer algo más chido porque fue una sesión que estuvo cool, entonces después de eso les dije ‘creo que podemos hacer algo mejor’ y fue cuando nos juntamos, y empezamos con esta rolita más movida, que traía los estilos de ambos en la misma canción”, replicó Andrés Obregón a este medio.

“Igual Me Aviento” no es la primera colaboración que Los Rumberos, proyecto musical compuesto por Lito De la Isla y Paul Sefchovich, liberan en lo que va del año. En meses anteriores sorprendieron con “Nunca Deja de Llover” ft. TIMØ, y “Tan Natural” junto a Playa Limbo.

Al ser cuestionado por la posibilidad de agrupar estas colaboraciones en un material de larga duración, a lo que comúnmente se le conoce como LP, Paul apuntó que, en efecto, Los Rumberos están planeando sacar un nuevo álbum a finales de este año.

“Este año ha sido el año de las colaboraciones y no ha sido accidente. Esa es la idea que tenemos, estar haciendo este proyecto de incluir a gente, siempre hemos sido fan de las colaboraciones, siempre hemos sido fan de trabajar con gente talentosa que admiramos mucho y, Andrés es parte de esto, de este viaje al que estamos llamando ‘Todos a Bordo’, en donde todos están invitados a subirse a vestir la rumba con su propio estilo”.

Y abundó, “sí, la idea es al final del año estar sacando un ‘disquito’ que incluya todo este material y, probablemente, también nuevo material en el que no necesariamente sea colaborativo, pero sí que venga todo junto”.

El próximo mes de octubre Los Rumberos se embarcarán en la continuación de su gira “De Puerto en Puerto”, con la que tienen planeado pisar Mérida, Cancún, Xalapa, Orizaba y Oaxaca, como parte de la promoción de su último material discográfico titulado “Piratas, pero Románticos” (2022).

“De Puerto en Puerto” los llevará, también, a cruzar por primera vez el charco para presentar su proyecto musical en España, donde tienen previsto ofrecer dos presentaciones, una en Madrid y otra en Barcelona.

Por su parte, Andrés Obregón se encuentra por iniciar “lo más intenso” de su año con una gira que lo llevará a recorrer Latinoamérica, en la que contempla pasar por Ecuador, Argentina, Chile, Colombia, Guatemala, Costa Rica y “más países que están en la espera de confirmar”.

Por supuesto, México está contemplado en las presentaciones agendadas de Obregón pues próximamente llevará su show a Monterrey, Guadalajara y, en la Ciudad de México se presentará en el Teatro Metropólitan el próximo 17 de noviembre. Los accesos para esta última fecha se encuentran a la venta en las taquillas del recinto y a través del sistema TicketMaster.

“Igual Me Aviento” se encuentra disponible en plataformas de streaming desde el pasado 18 de agosto.

