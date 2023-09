Gian Marco reúne parte de su pasado en “Aún me sigo encontrando”, su nuevo single

Al viaje del pasado, a través de sus pensamientos, se sumó el cantautor panameño Rubén Blades, a quien pudo contactar por medio de su colega y amigo, Diego Torres.

Ciudad de México, 3 de septiembre (SinEmbargo).- Gian Marco, músico peruano y ganador de tres Latin Grammy, realiza un trabajo de introspección en la letra “Aún me sigo encontrando”, su nuevo sencillo en colaboración con Rubén Blades.

En entrevista para SinEmbargo, el también productor compartió que la letra de esta canción surgió, precisamente, de algunos escritos que hizo en el pasado.

“A veces en las redes sociales publicaba escritos y pensamientos, y fui donde todos ellos y empecé a armar un rompecabezas de estos versos, estas frases que yo escribía, y nada, la primera frase que apareció, referente a mi carrera y a la guitarra, decía ‘entre seis cuerdas del alma hago equilibrio jugando, sigue en mi canto alumbrando los caminos que elegí, tantas veces me perdí que aún me sigo encontrando’, entonces ahí empieza este coro, que es una especie de mantra que me gusta mucho”.

De la mano del sencillo, también se lanzó el video oficial de “Aún me sigo encontrando”, en el que se puede observar al cantautor peruano en compañía de Regina Alcóver, su madre, sumergirse a un viaje de autodescubrimiento.

A pregunta expresa sobre lo último que descubrió sobre sí mismo en este trabajo de introspección, Gian Marco confesó a este medio que últimamente se ha vuelto mucho más observador.

“En esta carrera, a nivel laboral, en esta carrera lo más difícil que a uno le puede pasar es reinventarse y no repetirse, es bien complejo, porque siempre quise ser un artista longevo, nunca quise ser un artista de moda, aunque claro está que cualquier canción te puede llevar a las tendencias y está bien, pero mi intención era permanecer en el tiempo, que la música siga perdurando con cada canción o con cada disco”.

“Creo que la canción lo dice todo, lo último que he encontrado es eso, es mirar profundo hacia adentro, como dice la canción ‘con todo lo que eso implica'”, añadió.

A “Aún me sigo encontrando” se sumarán otros tres sencillos que, además de conformar el próximo material discográfico de Gian Marco, aún sin fecha de estreno, resonarán en el show que el peruano tiene previsto ofrecer el 25 de octubre en el Pepsi Center.

En este sentido, el músico de 53 años de edad compartió a este medio que para este evento se subirá de nueva cuenta a la tarima del recinto, ubicado en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, junto a toda su banda.

“Fue una sorpresa muy linda cuando el año pasado me convocaron para cantar porque es un venue bastante grande e importante, y cuando me convocan por segunda vez me sorprendió mucho más porque eso quiere decir que la música de uno tiene un espacio, está en el corazón del público mexicano y ahora que llego con mucha música, pues con más mayor razón aún, más alegría porque no estoy presentando nada repetido sino que vamos con cosas nuevas”.

Finalmente, Gian Marco expresó que le gustaría poder sumergirse en una gira mucho más extensa al interior de la República ya que “hasta el momento no he tenido la oportunidad de viajar tanto por México cantando, y tengo muchas cosas de que sea así”.

Eréndira Quintero https://www.sinembargo.mx/author/erendira-quintero La música es mi fuerte. Me la vivo en conciertos y festivales. Escribo sobre entretenimiento y me describo como una auténtica seriéfila. Soy fan del UCM y de las comedias románticas.