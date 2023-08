“Fecha de Entierro” abre paso a la nueva faceta de El Muchacho de los Ojos Tristes

Para arrancar con el renacimiento de El Muchacho, la banda liderada por Bucio ofrecerá una presentación en el Teatro del Pueblo, ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad de México, el próximo 10 de septiembre.

Ciudad de México, 26 de agosto (SinEmbargo).- Tuvieron que pasar tres años de ausencia para que El Muchacho de los Ojos Tristes, proyecto liderado por Abel Bucio, regresara con “Fecha de Entierro”, sencillo que cierra la puerta del pasado y abre paso a la nueva faceta de la banda.

“Fecha de Entierro” no es sólo una despedida a una era de El Muchacho sino también a aquellos amores que ya no van a funcionar por más que se vuelva a intentar. Es, básicamente, una lección sobre aprender a soltar.

“Al final cuando creas una canción tratas de jugar con todo ese imaginario que existe, entonces pensé que podríamos cantarle al amor porque también el amor tiene sus fechas de entierro, el amor también trasciende y evoluciona, y eso también es ponerle fecha de entierro a un momento, a un sentimiento para tener una nueva experiencia”, expresó en entrevista para SinEmbargo Abel Bucio, líder de El Muchacho de los Ojos Tristes.

“Para esta canción busqué que fuera como un abrazo en donde te llena de esperanza para no tenerle miedo a ese cambio y poder dejar ir, poder seguir adelante”, añadió.

Este sencillo también abre una puerta a lo que está por venir, sobre todo para el proyecto de El Muchacho de los Ojos Tristes ya que funge como el primer sencillo de lo que será su primer álbum de larga duración.

En este sentido, Abel Bucio adelantó a este medio que aún no hay una fecha de estreno para el próximo material de El Muchacho, pero que se tiene previsto que éste llegue a finales del año en curso, o bien, a principios del 2024.

“La intención es despedir todo esto y darle la bienvenida a nueva vida, a nueva música, a nuevos integrantes porque también vamos a tener nuevos integrantes dentro de la banda, entonces es un nuevo comienzo y ‘Fecha de Entierro’ nos ayuda a generar esta transición que tanto necesitábamos como individuos y como proyecto musical”.

Y a todo esto, ¿qué sucedió con El Muchacho durante su ausencia? El proyecto dejó de sacar música en el 2020, el fatídico año marcado por la pandemia de la Covid-19, pero más allá de lo que se podría pensar, Abel Bucio aprovechó este tiempo para sumergirse en un proceso de introspección.

El músico compartió durante la plática cedida a SinEmbargo que, en la pequeña pausa, se dio tiempo de sanar y de reflexionar qué seguiría para El Muchacho de los Ojos Tristes.

“Nos dimos este tiempo para afinar detalles y más que nada fue un tiempo para sanar, para entendernos a nosotros mismos, para ser lo más honestos que podemos con la música y con lo que le damos a las personas que nos escuchan”, expresó.

“Personalmente disfruté mucho el conocerme a mí mismo, el encontrar muchas cosas que no me gustaban de mí y otras muchas que sí me gustaban, que me eran agradables para continuar y para poder transmitir a través de la música. Entonces creo que todo ese proceso ha sido muy desde el interior porque también creo que El Muchacho ha creado música desde ese lugar, desde las entrañas, y no podíamos seguir si algo estaba raro, si no estábamos totalmente conscientes y en conexión con lo que estábamos haciendo”, agregó.

“LA MUERTE Y EL RENACIMIENTO DE EL MUCHACHO”

Para arrancar con el renacimiento de El Muchacho, la banda liderada por Bucio ofrecerá una presentación en el Teatro del Pueblo, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, el próximo 10 de septiembre.

De acuerdo con el cantante, la presentación estará llena de sorpresas pues además tocar su repertorio anterior, El Muchacho de los Ojos Tristes cautivará a los asistentes con “Fecha de Entierro” y otro tema inédito.

“Nos emociona mucho llegar a ese momento porque también es momento de abrir la puerta y decir ‘ahí vienen cosas nuevas, ahí viene algo que es inesperado, no sabemos qué va a suceder, es una nueva aventura’. Entonces hay muchos elementos alrededor de este show y eso lo hace emocionante”, concluyó el músico.

Eréndira Quintero https://www.sinembargo.mx/author/erendira-quintero La música es mi fuerte. Me la vivo en conciertos y festivales. Escribo sobre entretenimiento y me describo como una auténtica seriéfila. Soy fan del UCM y de las comedias románticas.