Senador panista de familia señalada de corrupción anuncia respaldo a Reforma Judicial

El Senador Miguel Ángel Yunes Márquez dio a conocer que sí votará a favor de la Reforma Judicial, con lo cual Morena y sus aliados tendrían a los senadores necesarios para alcanzar la Mayoría Calificada necesaria.

Ciudad de México, 10 de septiembre (SinEmbargo).– El Senador panista Miguel Ángel Yunes Márquez, señalado por actos de corrupción, acabó con la especulación que ha existido en las últimas y anunció que su voto será a favor de la Reforma Judicial, con lo cual el oficialismo tendría el respaldo necesario para alcanzar la Mayoría Calificada que requiere para poder avalar la minuta.

“En la decisión más difícil de mi vida he determinado dar mi voto a favor del dictamen para crear un nuevo modelo de impartición de justicia”, dijo Yunes Márquez en medio de gritos de “¡traidor!”, por parte del PAN, y de ¡la Reforma va”, de parte del oficialismo.

“Ni cobarde, ni traidor”, dijo Yunes Márquez, quien en la mañana solicitó licencia a su cargo, y fue suplido durante unas horas por su padre, el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, un expriista convertido en panista acusado de actos corrupción, denunció que su hijo ha sido sido objeto de presiones por parte del dirigente del PAN, Marko Cortés, por la intención de su voto, que ahora se sabe que será a favor.

“Me han agredido, he sido objeto de un linchamiento público, como creo que pocas veces alguien lo ha sufrido, queriendo hacerme responsable del destino de México, como si realmente en mis manos estuviera, y no, no está en mis manos, está en las manos de todos y todas los mexicanos, y de todas y todos los senadores”, dijo Yunes Márquez. “Me duele la agresión injusta de donde venga, pero me duele la que se ha originado en mi propio partido”

El Senador panista sostuvo que nunca había visto en Acción Nacional “un intento de imposición y de sojuzgamiento tan burdo, tan sin sentido de estos días, con base de amenazas y agresiones han querido obligarme que pronunciarme en contra de una Reforma” y condenó que se vea “como ángeles o demonios” o “como héroes o traidores” a quienes voten en un sentido u otro.

En la reanudación de la sesión de esta noche, el Senador panista Miguel Ángel Yunes Márquez regresó a su escaño luego de que el pleno del Senado de la República le concedió horas antes su licencia.

Yunes Márquez solicitó licencia para separarse temporalmente de su cargo como Senador de la República por el estado de Veracruz. “Como es sabido, vengo enfrentando desde hace varios meses problemas de salud que se han complicado y me impiden cumplir con eficiencia mi tarea”, dijo.

“Al término del tratamiento al que estoy sometido, asumiré de nueva cuenta mi honrosa representación en la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. En los próximos días, entregaré a la Mesa Directiva los certificados que acreditan lo anterior”, agregó en el comunicado.

Instantes después, su padre, el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares rindió protesta para suplirlo por unas horas. En ese lapso, Yunes Linares se confrontó con el Senador Marko Cortés Mendoza, dirigente del PAN, a quien reclamó los señalamientos contra su hijo por el sentido que tendrá su voto, el cual no habían aclarado hasta la reanudación de la sesión de esta noche.

“Lo más antidemocrático es pretender linchar a un legislador por ejercer su libertad. Miguel no ha dicho en qué sentido va su voto y esta mañana Marko Cortés ya lo ha amenazado de expulsión. No, Marko, no eres dueño del Partido Acción Nacional”, continuó.

Y le reprochó: “No puedes expulsar absolutamente a nadie. Si a caso serás expulsado tú por lo que le fallaste al PAN, porque en lugar de estar trabajando para recuperar los votos que perdiste, estás aquí, cómodamente sentado, como legislador plurinominal, reclamando una mayoría que tú no lograste”.