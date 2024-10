Entrevista ¬ Oponerse al paro-todo-pagado del Poder Judicial le costó hostigamiento

El Juez Rigoberto Almanza Rico fue captado hace unos días en una grabación cuando hacía frente a una representante de esta agrupación que lo amenazó por, en sus palabras, ser el único Juez que está trabajando e incumpliendo así el paro en el Poder Judicial.

Ciudad de México, 10 de octubre (SinEmbargo).– ​​El Juez Rigoberto Almanza Rico es hasta ahora el único juzgador del que se tiene registro que ha dicho no al paro todo pagado del Poder Judicial, una situación que le ha costado el hostigamiento de la organización de reciente creación 32 Circuitos Unidos, que ha impulsado el cese de laborales entre los trabajadores de este poder.

El titular del Segundo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Veracruz, con Sede en Coatzacoalcos, fue captado hace unos días en una grabación cuando hacía frente a una representante de esta agrupación que lo amenazó por, en sus palabras, ser el único Juez que está trabajando e incumpliendo así el paro en el Poder Judicial.

En entrevista con “Los Periodistas”, programa que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, el Juez Rigoberto Almanza Rico dijo que a partir de esos eventos registrados en video ha enfrentado todo tipo de reacciones, pero en especial expresiones negativas y por lo mismo aceptó sentirse en una posición de riesgo.

“A partir de los eventos que ocurrieron la semana pasada me pusieron en el ojo del huracán, pues precisamente las personas que querían impedir este trabajo y ocasionaron una serie de reacciones tanto positivas y muchas negativas”, comentó.

El Juez explicó que el Consejo de la Judicatura Federal, el órgano administrativo que preside la Ministra Norma Piña Hernábdez, giró un lineamiento a los tribunales para atender asuntos estrictamente urgentes.

“En realidad en el tribunal, que yo tengo a mi cargo, hemos venido trabajando todo el tiempo. No hemos celebrado audiencias para no generar incertidumbre en las personas, pero atendemos todo lo escrito que se puede entregar: pagos de indemnizaciones, gestionar las ejecuciones de sentencias, que ya se habían dictado”, apuntó.

Almanza Rico contó que el jueves pasado, cuando tenían que reanudar labores, de acuerdo con las indicaciones del Consejo de la Judicatura, un grupo de personas de 32 Circuitos Unidos acudieron al tribunal y le impidieron a él y a los trabajadores ingresar al Tribunal. “Lo que ellos pretendían era que no atendiera al público, porque ellos lo interpretaron como romper el paro, como si fuéramos unos esquiroles”.

El Juez Almanza Rico expuso que esta organización de 32 circuitos Unidos cuando se presentó al tribunal que tiene a su cargo, habló con los trabajadores y les dijeron que sus sueldos estaban en peligro, que se iban a reducir sus salarios, sus prestaciones. “Pues prácticamente (quisieron) infundir temor, miedo y pues la verdad que la gente los trabajadores muy responsables se preocupan”.

“Me enteré porque algunos lo grabaron por la importancia del tema y por ejemplo esta persona que fue de 32 Circuitos Unidos, que es precisamente la persona que me increpa en el video les dijo, tal cual, literal: ‘esta es una instrucción que viene que viene de arriba para abajo y habla específicamente del Consejo de la Judicatura’”, contó.

Y ahondó: “Yo no estuve presente porque no quise involucrarme, les dijeron ‘este es un tema de trabajadores y ustedes van a decidir’, pero bueno, les decían por una parte, ‘oye, les van a reducir las prestaciones, van a cambiar las condiciones de trabajo, van a tener un nuevo patrón y a lo mejor el nuevo patrón hasta despide a la mitad de ustedes’, cuando en realidad pues yo nunca he escuchado nada de esto, pero así fue como lo manejaron y no dudo que en otros lugares haya sido de la misma manera”.

—¿Se siente usted en una posición de riesgo, de que puedan agredirlo, de que puedan perjudicar laboralmente? —se le preguntó.

—Pues sí, evidentemente por la posición existe toda una estructura jerárquica dentro del Consejo de la Judicatura y pues a lo mejor por algo mínimo que no se comprenda cuál es la operación del Tribunal, por ejemplo, podría ser sancionado por cualquier cosa, pero bueno, yo confío en que esto no sea así, que estemos abiertos a la crítica y que esto sirva para comprender mejor la situación, el panorama.

El Juez Rigoberto Almanza Rico recordó, de hecho, que ya ha habido una especie de escarnio luego de que él expresara su desacuerdo en promover juicios de amparo o irse al paro porque no lo consideraba algo correcto. “No es correcto y entonces, ya se empezaba este movimiento de titulares y entonces por ahí, pues lo comento porque yo sentí esa amenaza de ese, pues de un magistrado un titular que me hizo una amenaza (con una sanción)”.

En ese sentido reveló que una conversación en WhatsApp un Magistrado llegó a decir: “en mi humilde opinión no conviene un paro, conviene meter muchas demandas de amparo, inundar de demandas, les damos trámite. nos concedemos suspensiones —aquí lo más grave y pues bueno, eso puede implicar repercusiones para mí, pero bueno, ya me metieron al ruedo sin yo creerlo— contaminamos el proceso legislativo y san se acabó y continúa el magistrado: en mi teoría se puede conceder la suspensión para el efecto de que no se apruebe por la Cámara revisor el proceso legislativo hasta que se resuelva de acá en unos 10 años el amparo”.

—Eso es un acto de sabotaje, es un plan para sabotear lo que ya es parte de la Constitución —se le planteó al Juez.

—Yo lo veo así, yo lo veo así y por ejemplo, en este circuito ustedes lo saben que el 15 de septiembre cuando el entonces Presidente López Obrador firmó el decreto y publicó, pues salió a la luz pública que había salido de aquí de Coatzacoalcos una suspensión de una Jueza donde ordenaba frenar el proceso legislativo y le ordenaba al Presidente, a la entonces Secretaria de Gobernación (Luisa María Alcalde) y a director del Diario Oficial no publiques el decreto de reforma.

“Esto no lo había comentado, pero la verdad es que sube el tono de agresiones en las redes sociales, la crispación, la incertidumbre y pues la verdad que lo digo, pues con esa apertura, pues bueno ocurrirá conmigo en cuanto laboralmente lo que tenga que ocurrir si el Consejo decide en algún momento, por cualquier cosa si es justificado, pues adelante acatará cualquier resolución, pero pues si hay alguna represalia, pues no”, finalizó.

