Ethel Kennedy, activista social y viuda de Robert F. Kennedy, muere a los 96 años

Por Michael Casey y Steve LeBlanc

BOSTON (AP).— Ethel Kennedy, la activista y esposa del Senador Robert F. Kennedy, quien crio a sus 11 hijos después del asesinato de su esposo y permaneció dedicada a las causas sociales y al legado de la familia durante décadas, murió este jueves, informó su familia. Tenía 96 años.

Kennedy había sido hospitalizada luego de sufrir un derrame cerebral cuando dormía el 3 de octubre, de acuerdo con su familia.

It is with our hearts full of love that we announce the passing of our amazing grandmother, Ethel Kennedy. She died this morning from complications related to a stroke suffered last week. Along with a lifetime’s work in social justice and human rights, our mother leaves behind…

La matriarca Kennedy, cuyos hijos fueron Kathleen, Joseph II, Robert Jr., David, Courtney, Michael, Kerry, Christopher, Max, Douglas y Rory, fue de los últimos miembros restantes de una generación que incluía al Presidente John F. Kennedy. Su familia señaló que recientemente había disfrutado viendo a muchos de sus familiares, antes de enfermarse.

Hija de un millonario y que se casó con el futuro Senador y Secretario de Justicia en 1950, Ethel Kennedy había soportado más muertes trágicas a sus 40 años que la mayoría de las personas en toda su vida.

Ethel Kennedy was a dear friend with a passion for justice, an irrepressible spirit, and a great sense of humor. She touched the lives of countless people around the world with her generosity and grace, and was an emblem of enduring faith and hope, even in the face of… pic.twitter.com/lTukrEl9hI

— Barack Obama (@BarackObama) October 10, 2024