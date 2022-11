En redes acusan que el IEE de Puebla obliga a trabajadores a marchar a favor del INE

Ciudad de México, 10 de noviembre (SinEmbargo).- El Instituto Electoral del Estado (IEE) de Puebla estaría obligando a sus trabajadores a participar el próximo domingo en la marcha convocada por el bloque opositor en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), de acuerdo con una denuncia en redes sociales.

Desde Observación Electoral Puebla, una cuenta que se dedica a compartir información de la entidad en materia electoral, publicó un mensaje esta mañana con la acusación donde señalan que los trabajadores son obligados a participar en la protesta.

Para el personal del IEE, la presión que ejercen sobre ellos, va en contra de la necesidad de promover una ciudadanía libre e informada.

“Podemos estar de acuerdo o no, con la #ReformaElectoral , y también asistir o no a la marcha a favor del @INEMexico, lo que no tiene congruencia es que se obligue (como nos han comentado) a asistir a [email protected] servidores públicos de las direcciones del @Puebla_IEE sobre todo en… áreas como la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica, que precisamente busca la participación libre e informada para hacer ciudadanía y no bajo presión”, indica el mensaje.