Un sismo de magnitud 6.8 sacude Cuba después de semanas de huracán y apagones

LA HABANA (AP).— Un fuerte sismo de magnitud 6.8 sacudió el domingo el oriente de Cuba, después de semanas de huracanes y apagones que han dejado a muchos en la isla conmocionados.

El epicentro del sismo se localizó aproximadamente a 40 kilómetros al sur de Bartolomé Masó, Cuba, según un informe del Servicio Geológico de Estados Unidos.

Are you feeling your building shake or the ground vibrate in Miami? 6.5 earthquake just now a little south of Santiago de Cuba a few moments ago and we can see the shockwaves reach South Florida. Video is from North Tower, Quantum in the Bay, Edgewater Miami from resident Daniel… pic.twitter.com/OLOCwyLile

— James Van Fleet (@JamesVanFleet) November 10, 2024