¿Los elefantes saben usar las mangueras para bañarse? Esto dice nueva investigación

MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS).- Una nueva investigación ha destacado la notable habilidad de los elefantes para usar una manguera como un cabezal de ducha flexible, e incluso para cortar el agua de la misma.

“Los elefantes son increíbles con las mangueras“, dice Michael Brecht de la Universidad Humboldt de Berlín, uno de los autores principales del estudio, que publica Current Biology. “Como suele suceder con los elefantes, los comportamientos de uso de herramientas con manguera se manifiestan de manera muy diferente de un animal a otro; la elefanta Mary es la reina de la ducha”.

Los investigadores hicieron el descubrimiento después de que la otra autora principal del artículo, Lena Kaufmann, también de la Universidad Humboldt de Berlín, presenciara a la elefanta asiática Mary en el zoológico de Berlín duchándose un día y lo grabase en vídeo.

Mary se lo llevó a sus colegas, quienes quedaron inmediatamente impresionados. La primera autora del estudio, Lea Urban, decidió analizar el comportamiento con más detalle.

Los investigadores descubrieron que Mary se ducha sistemáticamente el cuerpo, coordinando la manguera de agua con sus extremidades. Por lo general, agarra la manguera por detrás de la punta para usarla como un cabezal de ducha rígido. Para alcanzar su espalda, cambia a una estrategia de lazo, agarrando la manguera más arriba y balanceándola sobre su cuerpo. Cuando se le presentó una manguera más grande y pesada, Mary usó su trompa para lavarse en lugar de la manguera más voluminosa y menos útil.

Los investigadores dicen que los hallazgos ofrecen un nuevo ejemplo de uso de herramientas dirigido a un objetivo. Pero lo que más les sorprendió fue la forma en que su compañera elefanta asiática Anchali reaccionó durante la ducha de Mary.

